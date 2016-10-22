المنحرفون رشقوا الشرطة بالحجارة حرب عصابات تثير الرعب وسط سكان بوسماعيل بتيبازة

شهدت مدينة بوسماعيل في ولاية تيبازة مساء الخميس، حالة انفلات أمني نتيجة شجار بين مجموعات من الشباب بشارع حمرات بحي المذبحة استعملت فيها مختلف الأسلحة البيضاء والزجاجات الحارقة والإشارات الضوئية، كما قاموا بالاعتداء على مصالح الأمن التي تدخلت لفض النزاع بينهم، كما شهدت الواجهة البحرية حالة من الفزع على اثر شجار بين شابين استعملت فيها الإشارات الضوئية

وأوقفت مصالح الأمن بمدينة بوسماعيل مجموعة من الشباب تسببوا في الإخلال بالنظام العام، وأثاروا الرعب في أوساط السكان اثر شجار وقع بين مجموعتين من المنحرفين استعملت فيه مختلف الأسلحة البيضاء والسيوف والزجاجات الحارقة والإشارات الضوئية، كما رفضوا الامتثال لأوامر الشرطة التي تدخلت لإعادة الهدوء وواجهوا عناصر الأمن بالمقذوفات والحجارة، حيث شنت فرقة التدخل للبحث والتحري حملة توقيفات في صفوف المشبوهين وأخضعتهم للتحقيق، كما وضعت رهن الحجز ثلاثة شبان تسببوا في حالة الانفلات الأمني، كما تدخلت في ذات الليلة على مستوى الواجهة البحرية أين تسبب شجار بين شابين في إثارة الرعب في أوساط السكان والمواطنين الذين كانوا بشارع الواجهة البحرية وأوقفت المتورطين وأعادت الهدوء والسكينة للحي.

وطالب سكان المدينة بتعزيز الأمن بالمدينة في الفترة الليلية، لردع العصابات الإجرامية التي عادت في الفترة الأخيرة لترعب السكان الذين اعتادوا حالة الأمن والسكينة منذ مدة نتيجة العمليات النوعية التي قامت بها مصالح الأمن، وكللت بتوقيف أفراد عصابات إجرامية وأحالتهم على العدالة التي أدانتهم بعقوبات قاسية.