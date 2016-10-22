مصرع 19 شخصاً في سيول ضربت مصر

أسفرت السيول التي ضربت أنحاء متفرقة في مصر عن مقتل 19 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات.

وبحسب وزارة الصحة المصرية، السبت، فإن أغلب الضحايا سقطوا في مدينة رأس غارب التي تقع على ساحل البحر الأحمر.

وقال مسؤول محلي في محافظة قنا في صعيد مصر، إن السلطات عثرت على سبعة جثث جديدة لضحايا السيول التي ضربت المدينة ليرتفع بذلك عدد ضحايا تلك السيول إلى 19 قتيلاً.

وتفقد رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل صباح اليوم (السبت)، الأضرار في مدينة رأس غارب واستمع إلى أهالي المدينة الذين أبدوا غضبهم من بطء تحرك السلطات المحلية.

وتعهد رئيس الحكومة للأهالي باتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك العمل على استئناف الحركة المرورية.

وطالب مشرعون مصريون باستدعاء وزراء للوقوف على حقيقة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مواجهة اجتياح السيول الجارفة لعدد من المحافظات، منتقدين غياب الاستعدادات الحكومية بالرغم من التحذيرات المسبقة من هيئة الأرصاد الجوية.