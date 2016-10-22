مقتل 17 مدنياً في ضربة جوية في تعز اليمنية

قال مسؤولون محليون وسكان، إن 17 مدنياً على الأقل قتلوا، السبت، في ضربة جوية للتحالف العربي بقيادة السعودية على منزل في محافظة تعز جنوبي غرب اليمن.

وذكرت المصادر، أن الضربة استهدفت منزلاً في منطقة الصلو في تعز حيث يحارب المقاتلون الحوثيون القوات الحكومية المدعومة من التحالف.

وتعز هي ثالث أكبر مدينة يمنية ويقدر عدد سكانها قبل الحرب بنحو 300 ألف شخص.

ويحارب التحالف بقيادة السعودية المقاتلين الحوثيين وقوى موالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح تسيطر على معظم شمال اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء منذ مارس 2015، في محاولة لاستعادة الرئيس اليمني المعترف به دولياً عبد ربه منصور هادي إلى السلطة.