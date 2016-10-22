ستشرع ولاية البليدة خلال بداية 2017 في تشييد أول مصنع في افريقيا لانتاج أقلام الأنسولين والتاسع عالميا في إنتاج أدوية الخاصة بداء السكري منها حقن الانسولين الخاصة بمرض السكري الذي يعاني منه ملايين الجزائريين والحد من استيراد هته الحقن من الخارج بمليارات الدولارات سنويا.
مصادر موثوقة أكدت لـ "الشروق" أن والي البليدة أعطى اهتماما كبيرا لهذا المشروع الضخم الذي يعتبر مكسبا للجزائر والدول الافريقية بشكل عام والذي من شأنه توفير أكثر من 350 منصب شغل حيث سينجز المصنع بمدينة بوفاريك شمال ولاية البليدة.
وحسب مصدر موثوق لـ "الشروق" أنه لم يبق سوى الإجراءات القانونية الخاصة برخصة البناء وموافقة الولاية ليتم الانطلاق في الترتيبات الأخيرة لانجاز المشروع الكبير حيث رصد له مبلغ 35 مليون أورو سيتم بشراكة المستثمر الدنماركي شركة "نوفونور ديسك" الدنماركية المتخصصة الأولى بإنتاج دواء السكري في العالم بـ8 مصانع في كل من الولايات المتحدة الامريكية والصين وفرنسا واليابان وغيرها من الدول وهي دول شريكة في إنتاج مادة الأنسولين.
وفي سياق الاستثمارات الكبيرة بولاية البليدة شركة حياة التركية المختصة في صنع مواد التنظيف والتطهير الكائنة بمدينة بوينان شرق ولاية البليدة هي الأخرى قررت توسيع مصنعها والزيادة في الإنتاج حيث سيخلق المشروع ما يزيد عن 450 منصب شغل جديد بتكلفة 55 مليون أورور خلال السداسي الأول من 2017.
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أول مصنع في افريقيا بالبليدة لإنتاج حقن الأنسولين
يوسف. ع
ستشرع ولاية البليدة خلال بداية 2017 في تشييد أول مصنع في افريقيا لانتاج أقلام الأنسولين والتاسع عالميا في إنتاج أدوية الخاصة بداء السكري منها حقن الانسولين الخاصة بمرض السكري الذي يعاني منه ملايين الجزائريين والحد من استيراد هته الحقن من الخارج بمليارات الدولارات سنويا.
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مصادر موثوقة أكدت لـ "الشروق" أن والي البليدة أعطى اهتماما كبيرا لهذا المشروع الضخم الذي يعتبر مكسبا للجزائر والدول الافريقية بشكل عام والذي من شأنه توفير أكثر من 350 منصب شغل حيث سينجز المصنع بمدينة بوفاريك شمال ولاية البليدة.
وحسب مصدر موثوق لـ "الشروق" أنه لم يبق سوى الإجراءات القانونية الخاصة برخصة البناء وموافقة الولاية ليتم الانطلاق في الترتيبات الأخيرة لانجاز المشروع الكبير حيث رصد له مبلغ 35 مليون أورو سيتم بشراكة المستثمر الدنماركي شركة "نوفونور ديسك" الدنماركية المتخصصة الأولى بإنتاج دواء السكري في العالم بـ8 مصانع في كل من الولايات المتحدة الامريكية والصين وفرنسا واليابان وغيرها من الدول وهي دول شريكة في إنتاج مادة الأنسولين.
وفي سياق الاستثمارات الكبيرة بولاية البليدة شركة حياة التركية المختصة في صنع مواد التنظيف والتطهير الكائنة بمدينة بوينان شرق ولاية البليدة هي الأخرى قررت توسيع مصنعها والزيادة في الإنتاج حيث سيخلق المشروع ما يزيد عن 450 منصب شغل جديد بتكلفة 55 مليون أورور خلال السداسي الأول من 2017.