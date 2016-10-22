وجهت له تهمة الاغتصاب ووضع في الحبس إلغاء حفل لمجرد في باريس والتحاليل تؤكد "الاعتداء الجسدي"

أعلنت مواقع بيع التذاكر الخاصة بحفل سعد لمجرد في باريس، السبت، عن إلغاء الحفل، ونشر موقع "في باري" الذي كان مكلفّا بشكل رسمي من المنظمين ببيع التذاكر على الانترنت إعلانًا عن إلغاء الحفل المقرّر في قصر المؤتمرات.

ويوجد سعد لمجرد في حالة اعتقال مؤقت إلى غاية البت في قضيته، إذ قضى الجمعة أول ليلة له بالسجن منذ اعتقاله يوم الأربعاء بعد بقائه رهن الحراسة النظرية في مقرّ للشرطة مدة 48 ساعة.

ووجهت تهمة "الاغتصاب مع ظروف مشددة للجريمة" ووجهت إلى سعد لمجرد أيضا تهمة "العنف العمدي مع ظروف مشددة للعقوبة".

وقالت صحيفة "لوباريزيان" أن التحاليل والمعاينة الأولية التي خضعت لها الفتاة الفرنسية تؤكد أنها تعاني من إصابات ومن صدمة كبيرة أي أنها تعرضت لاعتداء جسدي.