آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
-
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
-
أتوقع261 (%11.21)
-
لا أتوقع2068 (%88.79)
-
-
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
-
عمار سعداني392 (%9.81)
-
لويزة حنون639 (%16)
-
عبد الرزاق مقري2963 (%74.19)
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
مصر.. محامو حقوق الإنسان مستمرون في عملهم رغم التضييق
-
لقطات مروعة لسائقة تفقد سيطرتها على حافلة من أجل حقيبتها!
-
خبراء الذكاء يدعون إلى استنساخ الطفل محمد فرح
-
الشارع الرياضي ينتقد تعاقد الفاف مع المدرب البلجيكي جورج ليكينس
-
الكستناء.. ثروة القل الغابية تبحث عن اهتمام المسؤولين
-
معسكر: ثلاثة عمال بمؤسسة جمع النفايات يضربون عن الطعام بسبب "التهميش"
-
تغير لون وطعم ماء الحنفيات..سيال تطمئن..والمواطن يتجنب
-
مقتل عشرات التلاميذ في إدلب جراء غارة جوية استهدفت مدرستهم
-
وزيرالصحة: تصدير 284 دواء والهدف تغطية 70 بالمائة من السوق الوطنية
-
المنتخب الوطني ليس بحاجة لمدرب
نحو توقيع اتفاق مع مركز البحث والتكنولوجيات الصناعية
مهندس ميكانيكي ينجز طائرة عمودية بباتنة
كشف المهندس الحاج بشير بن مربي، من ولاية باتنة، الغطاء عن نموذج لطائرة عمودية ذات مقعد واحد، تم عرضها بحر الأسبوع الماضي، بمعرض الأيام التطبيقية حول المؤسسة الجامعية في خدمة التنمية الاقتصادية المنظم بجامعة باتنة. وأكد ابن مدينة نقاوس بولاية باتنة، ورجل الأعمال، لـ "الشروق"، أن المشروع المعروض يحظى بالطابع الرسمي وخرج من الدائرة النظرية، حيث تم التوقيع على عقد مع مركز البحث والتكنولوجيات الصناعية لتنفيذه وفق برنامج محدد ودقيق، بعدما استكمل الدراسة والإنجاز.
مشيرا إلى أنه لم يشأ الحديث عن المشروع الذي بلغ نسبة خمسين في المائة، حتى الانتهاء منه، وإجراء تجارب الطيران والتحليق والهبوط بأمان ونجاح تام، في إشارة إلى بعض من يدعي إنجاز طائرات عمودية أو طائرات بلا طيار بين الحين والآخر، من دون تمكنها من الطيران أصلا، داعيا إلى احترام المعايير البديهية والملاحية، حيث لم يتمكن الإنسان من تحقيق حلم الطيران سوى في بداية القرن الماضي بعد 5000 تجربة فاشلة من زمن عباس بن فرناس إلى أوائل القرن الماضي.
وأوضح المستثمر رجل الأعمال، الذي يملك مؤسستين اقتصاديتين، أن اختصاصه كمهندس ميكانيكا من معهد الميكانيكا من جامعة باتنة، وتردده على معارض دولية مختلفة للطيران، ومتابعته للتطورات الصناعية عبر الإنترنت والكتب العلمية المختصة، أحيت فيه حلمه القديم في إنجاز المشروع بتقنية عالمية ويد جزائرية، حيث راودته الفكرة قبل عقود وانطلق فيه، غير أنه سرعان ما تخلى عنه بسبب الظروف المادية المعقدة، بيد أنه وعقب نجاحه في تحسين وضعه المالي، شرع في إنجاز النموذج المعروض دراسة وتصميما، في انتظار تجسيده النهائي بالشراكة مع مركز البحث والتكنولوجيات الصناعية الذي يملك تجربة أتاحت له إنتاج وتطوير طائرة دون طيار أمل الجزائرية التي فكّت عقدة الجزائريين مع الطيران. وسيحقق المشروع على أرض الواقع ويقتضي الأمر مزيدا من العمل والجهد والوقت والفكر الصناعي ورأس المال المطلوب، ليصبح للجزائر طائراتها، في خطوة نحو مزيد من الأفكار التي يجب تجسيدها بتضافر الجميع.
SoloDZ - ما شاء الله على كفاءات بلادنا 2016/10/29 على 19:181
يمكن تسميتها سيارة طائرة لصغر حجمها المشكل فقط في الصوت المزعج الذي تحدثه مروحيتها وعلى هذه النقطة وجب التركيز من طرف كفاءاتنا في المجال حتى تكون سابقة جزائرية ابتكار مروحية صامتة لان هذا ليس ابتكار وانما نجاح في تصنيع شيء لا نصنعه والابتكار هو السبق في اختراع شيء غير موجود مثل طائرة عمودية صامتة ستعمل ثورة في عالم المروحيات
فغول - فرنسا2016/10/29 على 19:312
ماشاءالله الله يبارك ويزيد