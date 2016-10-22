نحو توقيع اتفاق مع مركز البحث والتكنولوجيات الصناعية مهندس ميكانيكي ينجز طائرة عمودية بباتنة

كشف المهندس الحاج بشير بن مربي، من ولاية باتنة، الغطاء عن نموذج لطائرة عمودية ذات مقعد واحد، تم عرضها بحر الأسبوع الماضي، بمعرض الأيام التطبيقية حول المؤسسة الجامعية في خدمة التنمية الاقتصادية المنظم بجامعة باتنة. وأكد ابن مدينة نقاوس بولاية باتنة، ورجل الأعمال، لـ "الشروق"، أن المشروع المعروض يحظى بالطابع الرسمي وخرج من الدائرة النظرية، حيث تم التوقيع على عقد مع مركز البحث والتكنولوجيات الصناعية لتنفيذه وفق برنامج محدد ودقيق، بعدما استكمل الدراسة والإنجاز.

مشيرا إلى أنه لم يشأ الحديث عن المشروع الذي بلغ نسبة خمسين في المائة، حتى الانتهاء منه، وإجراء تجارب الطيران والتحليق والهبوط بأمان ونجاح تام، في إشارة إلى بعض من يدعي إنجاز طائرات عمودية أو طائرات بلا طيار بين الحين والآخر، من دون تمكنها من الطيران أصلا، داعيا إلى احترام المعايير البديهية والملاحية، حيث لم يتمكن الإنسان من تحقيق حلم الطيران سوى في بداية القرن الماضي بعد 5000 تجربة فاشلة من زمن عباس بن فرناس إلى أوائل القرن الماضي.

وأوضح المستثمر رجل الأعمال، الذي يملك مؤسستين اقتصاديتين، أن اختصاصه كمهندس ميكانيكا من معهد الميكانيكا من جامعة باتنة، وتردده على معارض دولية مختلفة للطيران، ومتابعته للتطورات الصناعية عبر الإنترنت والكتب العلمية المختصة، أحيت فيه حلمه القديم في إنجاز المشروع بتقنية عالمية ويد جزائرية، حيث راودته الفكرة قبل عقود وانطلق فيه، غير أنه سرعان ما تخلى عنه بسبب الظروف المادية المعقدة، بيد أنه وعقب نجاحه في تحسين وضعه المالي، شرع في إنجاز النموذج المعروض دراسة وتصميما، في انتظار تجسيده النهائي بالشراكة مع مركز البحث والتكنولوجيات الصناعية الذي يملك تجربة أتاحت له إنتاج وتطوير طائرة دون طيار أمل الجزائرية التي فكّت عقدة الجزائريين مع الطيران. وسيحقق المشروع على أرض الواقع ويقتضي الأمر مزيدا من العمل والجهد والوقت والفكر الصناعي ورأس المال المطلوب، ليصبح للجزائر طائراتها، في خطوة نحو مزيد من الأفكار التي يجب تجسيدها بتضافر الجميع.