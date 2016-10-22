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سقوط 10 جرحى في الحادث
حافلة "مجنونة" تداهم مقر بلدية بتبسة وتقتل سيدة
وقع بمدينة بئر العاتر جنوب ولاية تبسة، صباح السبت، حادث تسبّب في وفاة امرأة تبلغ من العمر 45 سنة، وإصابة 10 أشخاص، بإصابات مختلفة وصفت ثلاث منها بالخطيرة، تم نقلهم مباشرة إلى مستشفى المدينة، حيث تم التكفل بهم الطاقم الطبي وحوّل ثلاثة إلى عنابة، في الوقت الذي عاد اثنان من الجرحى إلى منازلهم بعد تحسن حالتهم الصحية.
وحسب شهود عيان في مكان الحادث، فإنه لحسن الحظ مقر البلدية لم يشهد السبت، بسبب تزامنه مع عطلة نهاية الأسبوع، حركة كبيرة، حيث تفاجأ المارة بسرعة فائقة، لحافلة للنقل الحضري، كانت في حالة اهتراء ولكنها تسير بسرعة جنونية، مما دفع بالكثير إلى الهروب يمينا ويسارا، لتصطدم مباشرة بمجموعة من المواطنين، من بينهم السيدة "ب. س" البالغة من العمر 45 سنة، حيث أردتها قتيلة بعين المكان، ثم واصلت الحافلة سيرها نحو جدار البلدية، الذي سقط جزء منه.
وعلى الفور قام العشرات من المواطنين، بإنزال السائق من الحافلة المجنونة واعتدى عليه بالضرب أحد المواطنين، وتم الاتصال برجال الشرطة، أين تبين حسب التحقيقات الأولية، بأن الحافلة فقدت الفرامل، ولم يجد السائق من حل إلا التوجه نحو جدار البلدية، لتوقيف الحافلة أفضل من ان يتسبب في وفاة العشرات، لتفادي الناس كما قال فوقعت الكارثة، وقد قام المواطنون بحركة احتجاجية، مباشرة بعد الحادثة حيث تجمهروا أمام مقر البلدية وغلقوا الطريق المؤدي إليها، مطالبين المصالح المختصة، بإلغاء رخص التنقل لكل الحافلات القديمة، ببئر العاتر، التي تسببت في حوادث مميتة كثيرة، وبعد تدخل عناصر الشرطة تم إقناع المحتجين بفتح الطريق، ودفعهم لأجل رفع الانشغال إلى مصالح مديرية النقل لاتخاذ قرارا ضد الحافلات المهترئة والتي صارت تسمى في بئر العاتر بحافلات الموت.
SoloDZ - وتستمر النتائج الكارثية لغياب الدولة 2016/10/29 على 19:251
يظهر جليا ان الحافلة ليست اهلا للسير والمسؤول عن هذه المأساة هو التقني الذي اعطى الموافقة عند المراقبة التقنية يبدو انه "معريفة" او "مرشي" او شيء من هذا القبيل والسؤال الذي يطرح نفسه هو اي رقابة الحواجز الامنية ؟