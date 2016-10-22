تضمنت دور النشر المصرية المشاركة في الطبعة الـ 21 للصالون الدولي للكتاب "سيلا"، إصدارات جديدة تعكس اتجاهات سياسية ومواقف لكتاب تأثروا بثورة الربيع العربي في مصر، ووصول الإخوان المسلمين للحكم، وحاول هؤلاء من خلال أفكارهم إعطاء صورة مغايرة لبعض التنظيمات والأحزاب السياسية، وكان الإخوان أكثر ضحاياهم.
وقد اطلعت "الشروق"،على ابرز المؤلفات الدينية الجديدة التي هاجمت الإخوان المسلمين من خلال إعطاء معلومات تاريخية حولهم، حيث عرضت مؤسسة حورس الدولية للطباعة والنشر والتوزيع المصرية، كتاب جديد صدر سنة 2016، للكاتب الدكتور عبد الرحيم فارس أبو علية، وجزء أول بعنوان"ماسونية حسن البنا في نشأته ودعوته".
عبارة عن دراسة تحليلية للداعية حسن البنا، مع إعطاء معلومات جديدة تختلف عما ألفه الناس وقرؤوه عن حسن البنا واعتبرها الكاتب إنصاف للحقيقة التاريخية.
والدراسة الوحيدة حسبه حتى الآن التي يمكن وصفها بالعميقة والمتميزة عن واقع الإخوان المسلمين الممثلة للحركات الإسلامية التي أصيبت حسب الكاتب بنكسة نتيجة ما عرف بالربيع العربي.
وشمل الكتاب اعترافات حسن البنا على انه يحمل رسالة ورموز الإصلاح الحديث للأفغاني ومحمد عبده و رشيد رضا ودعوته تطبيق عملي للنهضة الوهمية التي قادها هؤلاء الرموز.
واحتوى الكتاب معلومات تكشف لأول مرة على حقيقة البنا وهو في جمعية منبع السكرات وجمعية الحصافية الخيرية و جمعية التقارب بين الأديان وجمعية تيار المسلمين والإخوان.
ويؤكد الكاتب في كتابه "ماسونية حسن البنا في نشأته ودعوته" انه اعتمد على دراسة تبين نشأة الإخوان المسلمين داخل كمبات بريطانية قبل أن تنتقل دعوته إلى العالم.
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كتاب "ماسونية حسن البنا في نشأته ودعوته"
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تضمنت دور النشر المصرية المشاركة في الطبعة الـ 21 للصالون الدولي للكتاب "سيلا"، إصدارات جديدة تعكس اتجاهات سياسية ومواقف لكتاب تأثروا بثورة الربيع العربي في مصر، ووصول الإخوان المسلمين للحكم، وحاول هؤلاء من خلال أفكارهم إعطاء صورة مغايرة لبعض التنظيمات والأحزاب السياسية، وكان الإخوان أكثر ضحاياهم.
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وقد اطلعت "الشروق"،على ابرز المؤلفات الدينية الجديدة التي هاجمت الإخوان المسلمين من خلال إعطاء معلومات تاريخية حولهم، حيث عرضت مؤسسة حورس الدولية للطباعة والنشر والتوزيع المصرية، كتاب جديد صدر سنة 2016، للكاتب الدكتور عبد الرحيم فارس أبو علية، وجزء أول بعنوان"ماسونية حسن البنا في نشأته ودعوته".
عبارة عن دراسة تحليلية للداعية حسن البنا، مع إعطاء معلومات جديدة تختلف عما ألفه الناس وقرؤوه عن حسن البنا واعتبرها الكاتب إنصاف للحقيقة التاريخية.
والدراسة الوحيدة حسبه حتى الآن التي يمكن وصفها بالعميقة والمتميزة عن واقع الإخوان المسلمين الممثلة للحركات الإسلامية التي أصيبت حسب الكاتب بنكسة نتيجة ما عرف بالربيع العربي.
وشمل الكتاب اعترافات حسن البنا على انه يحمل رسالة ورموز الإصلاح الحديث للأفغاني ومحمد عبده و رشيد رضا ودعوته تطبيق عملي للنهضة الوهمية التي قادها هؤلاء الرموز.
واحتوى الكتاب معلومات تكشف لأول مرة على حقيقة البنا وهو في جمعية منبع السكرات وجمعية الحصافية الخيرية و جمعية التقارب بين الأديان وجمعية تيار المسلمين والإخوان.
ويؤكد الكاتب في كتابه "ماسونية حسن البنا في نشأته ودعوته" انه اعتمد على دراسة تبين نشأة الإخوان المسلمين داخل كمبات بريطانية قبل أن تنتقل دعوته إلى العالم.