وضعت، صباح السبت، في حدود الساعة السابعة، بمصحة أبو القاسم بسكيكدة، سيدة تنحدر من ببلدية الحدائق، 6 كلم عن عاصمة الولاية سكيكدة، تدعى "ل. ل" في الثلاثين من عمرها، 4 توائم، اثنان من جنس ذكر أطلق عليهما اسما لقمان وعمار، ومثلهما من جنس أنثى حملتا اسمي بلقيس وهاجر، حيث تم اكتشاف هذا الحمل من طرف الدكتور بن سلامة عمار طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد بذات المصحة، بعد عام واحد من زواج هذه السيدة، في أول ولادة لها، وهي متزوجة من شاب ثلاثيني بطال.
ومكثت السيدة بالمصحة حوالي شهرين، أين تمت متابعة الحالة الصحية للأجنة إلى أن تقرر صباح السبت إجراء العملية القيصرية والتي سارت في ظروف حسنة، وعكف الفريق الطبي وشبه الطبي بالسهر على نجاح الوضع، يذكر أن المواليد الأربعة جميعهم في صحة جيدة، وقدرت أوزانهم ما بين 1 كيلوغرام و900 كيلوغرام، و2 كيلوغرام و300 غرام وتمت العملية القيصرية في ظروف جيدة، والمواليد الجدد متواجدون في حضانة المواليد الجدد، كما تكفلت المصحة بجميع التكاليف اللازمة والضرورية للمريضة وللمواليد الأربعة، للإشارة فقد شهدت نفس المصحة سنة 2006 وضع سيدة لـ8 مواليد جدد، وخلال 25 جويلية الماضي وضعت سيدة أخرى 4 مواليد في حالة نادرة.
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وضعت، صباح السبت، في حدود الساعة السابعة، بمصحة أبو القاسم بسكيكدة، سيدة تنحدر من ببلدية الحدائق، 6 كلم عن عاصمة الولاية سكيكدة، تدعى "ل. ل" في الثلاثين من عمرها، 4 توائم، اثنان من جنس ذكر أطلق عليهما اسما لقمان وعمار، ومثلهما من جنس أنثى حملتا اسمي بلقيس وهاجر، حيث تم اكتشاف هذا الحمل من طرف الدكتور بن سلامة عمار طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد بذات المصحة، بعد عام واحد من زواج هذه السيدة، في أول ولادة لها، وهي متزوجة من شاب ثلاثيني بطال.
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ومكثت السيدة بالمصحة حوالي شهرين، أين تمت متابعة الحالة الصحية للأجنة إلى أن تقرر صباح السبت إجراء العملية القيصرية والتي سارت في ظروف حسنة، وعكف الفريق الطبي وشبه الطبي بالسهر على نجاح الوضع، يذكر أن المواليد الأربعة جميعهم في صحة جيدة، وقدرت أوزانهم ما بين 1 كيلوغرام و900 كيلوغرام، و2 كيلوغرام و300 غرام وتمت العملية القيصرية في ظروف جيدة، والمواليد الجدد متواجدون في حضانة المواليد الجدد، كما تكفلت المصحة بجميع التكاليف اللازمة والضرورية للمريضة وللمواليد الأربعة، للإشارة فقد شهدت نفس المصحة سنة 2006 وضع سيدة لـ8 مواليد جدد، وخلال 25 جويلية الماضي وضعت سيدة أخرى 4 مواليد في حالة نادرة.