بعد سجنه بفرنسا بتهمة اغتصاب فتاة محامي لمجرد ينفي اتهام الجزائر بتدبير مكيدة له

نفى إبراهيم الرشيدي محامي المغني المغربي سعد لمجرد، أن يكون اتهم جزائريين بالإيقاع بموكله الموجود رهن الحبس بفرنسا، على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة بباريس.

ونشرت وسائل إعلام مغربية السبت، بيانا للرشيدي أكد فيه أنه لم يسبق أن أطلق مثل هذه التصريحات.

ونسبت لهذا المحامي سابقا تصريحات منشورة في وسائل إعلام بالمملكة جاء فيها "أنه اتصل بشكيب بن موسى -سفير المغرب بباريس - لإخباره بهذه المكيدة المدبرة من قبل خصوم وحدتنا الترابية، خاصة بعد الهجوم الشرس للإعلام والسلطات الجزائرية على سعد المجرد بسبب أغنيته الأخيرة التي تدافع على مغربية الصحراء".

وأوضح الرشيدي تعقيبا على التصريحات المنسوبة إليه، أنه بحكم مساره المهني لا يمكن الخلط بين قضية قانونية وأخرى لها أبعاد سياسية.

وحسبه فإن الجمهور الجزائري يقدر الفنان سعد لمجرد.