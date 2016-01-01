أعلن تكتل نقابات الوظيف العمومي عن اجتماع السبت القادم، لتحديد شكل تصعيد حركته الاحتجاجية ضد قرار إلغاء التقاعد المسبق.
واتفقت النقابات المنضوية تحت لواء التكتل المجتمعة مساء السبت، بمقر النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية على استشارة قواعدها حول شكل الحركة الاحتجاجية القادمة.
وجاء قرار التصعيد من قبل تكتل النقابات المستقلة، بعد حركتين احتجاجيتين خلال الأسبوعين الماضيين، بالدعوة لإضراب من يومين في كل أسبوع للمطالبة بسحب قرار إلغاء التقاعد المسبق.
وقال الوزير الأول عبد المالك سلال، الأربعاء الماضي، خلال افتتاح الصالون الدولي للكتاب، أن إلغاء التقاعد المسبق قرار لا رجعة فيه كون صندوق التقاعد سيفلس بعد ثلاث سنوات في حال استمراره.
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ملف التقاعد المسبق
النقابات المستقلة تقرر التصعيد
عبد الرزاق.ب
أعلن تكتل نقابات الوظيف العمومي عن اجتماع السبت القادم، لتحديد شكل تصعيد حركته الاحتجاجية ضد قرار إلغاء التقاعد المسبق.
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واتفقت النقابات المنضوية تحت لواء التكتل المجتمعة مساء السبت، بمقر النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية على استشارة قواعدها حول شكل الحركة الاحتجاجية القادمة.
وجاء قرار التصعيد من قبل تكتل النقابات المستقلة، بعد حركتين احتجاجيتين خلال الأسبوعين الماضيين، بالدعوة لإضراب من يومين في كل أسبوع للمطالبة بسحب قرار إلغاء التقاعد المسبق.
وقال الوزير الأول عبد المالك سلال، الأربعاء الماضي، خلال افتتاح الصالون الدولي للكتاب، أن إلغاء التقاعد المسبق قرار لا رجعة فيه كون صندوق التقاعد سيفلس بعد ثلاث سنوات في حال استمراره.