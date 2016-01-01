كانت موجهة إلى مطاعم البليدة والعاصمة حجز 80 قنطارا من الدجاج الفاسد

حجزت مديرية التجارة بالبليدة وبالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني ببني تامو بالبليدة، الجمعة، 80 قنطارا من لحوم الدجاج والشوارما الفاسدة، داخل مستودع لتخزين وتبريد اللحوم شمال غرب الولاية بطريقة غير قانونية ودون سجل تجاري لممارسة النشاط.

ذات المصالح، وبعد معلومات وصلت من أحد المواطنين تفيد بوجود روائح كريهة للحوم فاسدة تخزن بطريقة غير صحية في المخزن داهم عناصر الدرك الوطني التابع للمنطقة رفقة فرق مكافحة الغش التابعة لمديرية التجارة المخزن وحجز كمية الكبيرة المذكورة آنفا، كما حرر محضر لصاحب المخزن الذي اقتادته مصالح الدرك الوطني للتحقيق معه، قبل تسليمه للعدالة كما بينت التحقيقات الأولية أن اللحوم كانت توجه إلى عشرات المطاعم المتخصصة في بيع الشوارما والدجاج المحمر بكل من ولايتي البليدة والعاصمة.