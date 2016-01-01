ضبط 1000 قرص "إكستازي" بحوزة شاب بتلمسان

تمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بمغنية في تلمسان، الجمعة، من توقيف شاب في العقد الثاني من عمره بالمدخل الغربي لمدينة مغنية وهو يقود سيارة من نوع "بوجو اكسبار". وجاءت هذه العملية بعد أن اثارت تصرفاته الغريبة الشبهات لدى عناصر الكتيبة ولفت انتباههم بسلوكه المشبوه فيه ليتم توقيفه على الفور وإخضاعه لعملية للتفتيش، حيث أسفرت هذه العملية عن حجز 1000 قرص مهلوس من نوع إكستازي كانت مخبئة بأحكام.

المتهم كان قادما من الشريط الحدودي وفي نيته ترويج هذه السموم نحو الولايات المجاورة ولكن يقظة الدرك حالت دون حدوث ذلك، ويبقى التحقيق متواصلا من قبل عناصر الدرك للكشف عن باقي المتورطين.

... و 30 كلغ من الكيف داخل مستودع على الحدود مع المغرب

تمكنت فرقة الأمن والتحري التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني من حجز 30كغ من المخدرات المغربية من نوع كيف معالج خلال مداهمة مستودع بقرية العقيد عباس الحدودية مع المغرب.

العملية تمت إثر معلومات وصلت عناصر الدرك مفادها وجود كمية من المخدرات بأحد المستودعات بالمكان سالف الذكر. وبعد الحصول على إذن بالتفتيش من قبل وكيل الجمهورية تم إخضاع المكان للتفتيش الدقيق ليتم العثور على 30 كغ من سموم البلد المجاور ويبقى التحقيق مفتوحا للتوصل إلى الرأس المدبر لباررنات التهريب.