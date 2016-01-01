38 قتيلاً في غارتين للتحالف على سجن في اليمن

قتل 38 شخصاً على الأقل من المتمردين الحوثيين والسجناء، السبت، في غارتين جويتين شنتهما قوات التحالف العربي بقيادة السعودية على مبنى إدارة للأمن يضم سجناً في غرب اليمن، حسب حصيلة جديدة أعلنها، الأحد، مسؤول في المنطقة.

وقال مسؤول الخدمات الطبية في مديرية الزيدية شمال مدينة الحديدة الساحلية (غرب) لوكالة فرانس برس، إن جثث الضحايا الـ38 نقلت إلى مستشفيات مدينة الحديدة، موضحاً أن الجرحى بالعشرات.

ولم يوضح هذا المصدر الذي طلب عدم كشف هويته عدد السجناء وهم من المعارضين للحوثيين وحلفائهم، الذين قتلوا في الغارتين.

وكان مصدر عسكري قريب من الحوثيين صرح لوكالة فرانس برس، السبت، إن ضربتين جويتين دمرتا مبنى إدارة الأمن الذي يضم سجناً فيه أكثر من 40 سجيناً. وأضاف المصدر، أن عدداً من الحوثيين الذين كانوا موجودين داخل المبنى قتلوا أيضاً.

وتحدث المصدر نفسه ومصادر طبية عن سقوط ثلاثين قتيلاً، موضحاً أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع، إذ لا يزال بعض الضحايا تحت الأنقاض.

وكان 17 مدنياً على الأقل قتلوا، السبت، في مدينة الصلو جنوبي غرب اليمن في غارات جوية للتحالف العربي، كما أفاد طبيب في المستشفى العام ومسؤول محلي ووكالة "سبأ نيوز" التابعة للمتمردين.

وتقع الصلو جنوب شرق تعز التي تحاول القوات الموالية التقدم نحوها. والصلو باتت موقعاً لقتال عنيف بين المتمردين والقوات الحكومية منذ أشهر عدة.

وتزامن ذلك مع رفض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، السبت، خطة سلام اقترحتها الأمم المتحدة لإنهاء النزاع.

ويشن التحالف العربي بقيادة السعودية حملة غارات جوية منذ مارس 2015 لدعم هادي والتصدي للحوثيين وحلفائهم من أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وأدى النزاع إلى مقتل زهاء 6900 شخص ونزوح نحو 35 ألفاً منذ مارس 2015، بحسب أرقام الأمم المتحدة.