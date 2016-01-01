استعرضت شركة فيسبوك الأحد ميزة جديدة لمعاينة طريقة الإنتخاب والتصويت ابتداءً بالتصويت لمرشحي الرئاسة الأمريكية وانتهاءً بالمرشحين المحليين لانتخابات مجلس المدينة مثلاً، بحيث يمكن معاينة خطط المرشحين ورأيهم في القضايا المختلفة.
وتأتي هذه الميزة في الوقت الذي يستعد فيه مواطني الولايات المتحدة لخوض غمار الإنتخابات الأمريكية للرئاسة والتصويت للمرشحين في 8 نوفمبر 2016، حيث تحاول فيسبوك حض المستخدمين على ممارسة حقهم المدني الخاص بالتصويت.
وتقدم فيسبوك للمستخدمين عبر الميزة الجديدة إمكانية معاينة الخيارات المتوفرة لمرشحي الرئاسة الأمريكية، بحيث تقدم توقعات تخص الولايات التي لا توفر عينة من أوراق التصويت الخاصة بالإنتخابات.
ويمكن استخدام التطبيق بمثابة دليل مرجعي وأداة إعداد ليوم الإنتخابات القادم، كما يمكن للمستخدم إرسال بريد إلكتروني لنفسه بخياراته الخاصة للرجوع إليها في وقت لاحق.
وتعمل الأداة عند فتحها على عرض المرشحين بشكل عشوائي، ويمكن عن طريق الضغط على المرشحين معرفة مواقفهم اتجاه قضايا محددة وقراراتهم ومشاركاتهم الأخيرة ومواقع الويب الإلكترونية الخاصة بهم.
كما يمكن عن طريق الأداة الحصول على معلومات حول الإنتخابات المحلية، والتي تجري على مستوى أصغر من مستوى الدولة، وذلك عن طريق تقديم عنوان السكن الحالي بشكل اختياري.
وتعتبر خطوة فعالة بالنسبة للكثير من المستخدمين الذين قد لا يعلمون شيئاً عن المرشحين الآخرين الموجودين على بطاقات التصويت بخلاف المرشحين الرئيسيين.
وتحاول فيسبوك عبر الأداة الجديدة مساعدة الناخبين في الحصول على المعلومات التي قد يحتاجونها للتحضير ليوم الإنتخابات الرئاسية القادمة، حيث ترى الشركة ان التصويت يمتلك أهمية كبرى وهو حق من الحقوق السياسية للمواطنين.
وتعمل الأداة على الحفاظ على آراء المستخدمين بالمرشحين والقضايا التي تهم المستخدم بشكل سري، وهي متوفرة حالياً لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية.
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"فيسبوك" تطلق دليل التصويت لمساعدة الناخبين الأمريكيين
وكالات
استعرضت شركة فيسبوك الأحد ميزة جديدة لمعاينة طريقة الإنتخاب والتصويت ابتداءً بالتصويت لمرشحي الرئاسة الأمريكية وانتهاءً بالمرشحين المحليين لانتخابات مجلس المدينة مثلاً، بحيث يمكن معاينة خطط المرشحين ورأيهم في القضايا المختلفة.
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وتأتي هذه الميزة في الوقت الذي يستعد فيه مواطني الولايات المتحدة لخوض غمار الإنتخابات الأمريكية للرئاسة والتصويت للمرشحين في 8 نوفمبر 2016، حيث تحاول فيسبوك حض المستخدمين على ممارسة حقهم المدني الخاص بالتصويت.
وتقدم فيسبوك للمستخدمين عبر الميزة الجديدة إمكانية معاينة الخيارات المتوفرة لمرشحي الرئاسة الأمريكية، بحيث تقدم توقعات تخص الولايات التي لا توفر عينة من أوراق التصويت الخاصة بالإنتخابات.
ويمكن استخدام التطبيق بمثابة دليل مرجعي وأداة إعداد ليوم الإنتخابات القادم، كما يمكن للمستخدم إرسال بريد إلكتروني لنفسه بخياراته الخاصة للرجوع إليها في وقت لاحق.
وتعمل الأداة عند فتحها على عرض المرشحين بشكل عشوائي، ويمكن عن طريق الضغط على المرشحين معرفة مواقفهم اتجاه قضايا محددة وقراراتهم ومشاركاتهم الأخيرة ومواقع الويب الإلكترونية الخاصة بهم.
كما يمكن عن طريق الأداة الحصول على معلومات حول الإنتخابات المحلية، والتي تجري على مستوى أصغر من مستوى الدولة، وذلك عن طريق تقديم عنوان السكن الحالي بشكل اختياري.
وتعتبر خطوة فعالة بالنسبة للكثير من المستخدمين الذين قد لا يعلمون شيئاً عن المرشحين الآخرين الموجودين على بطاقات التصويت بخلاف المرشحين الرئيسيين.
وتحاول فيسبوك عبر الأداة الجديدة مساعدة الناخبين في الحصول على المعلومات التي قد يحتاجونها للتحضير ليوم الإنتخابات الرئاسية القادمة، حيث ترى الشركة ان التصويت يمتلك أهمية كبرى وهو حق من الحقوق السياسية للمواطنين.
وتعمل الأداة على الحفاظ على آراء المستخدمين بالمرشحين والقضايا التي تهم المستخدم بشكل سري، وهي متوفرة حالياً لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية.