زلزال قوي جديد يضرب وسط إيطاليا

أ ف ب - الشروق أونلاين

ضرب زلزال جديد تبلغ شدته 6.6 درجات حسب المعهد الأمريكي للجيولوجيا، إيطاليا، الأحد، وشعر به سكان روما حيث اهتزت الجدران لثوان.

وحدد مركز هذه الهزة الجديدة في وسط إيطاليا على بعد ستة كيلومترات عن مدينة نورسيا الصغيرة. وهي تأتي بعد زلزالين بلغت شدتهما 5.5 درجات و6.1 درجات في وسط إيطاليا.

وأدت الهزة الجديدة إلى دمار جديد، لكنها لم تسبب ضحايا على ما يبدو. وقد تم إجلاء سكان معظم القرى المحيطة بهذه المنطقة.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون عدداً من سكان نورسيا متجمعين في واحدة من ساحات القرية، وكذلك مباني منهارة بينها كنيسة سان بينيديتو التي بنيت في القرن الرابع عشر.