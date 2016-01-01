انخفاض بـ12 بالمائة عن السنة الفارطة 3164 قتيل في حوادث مرور بالجزائر منذ بداية 2016

قال رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات، أحمد نايت الحسين، الأحد، إن حصيلة حوادث المرور في الجزائر منذ بداية السنة الجارية بلغت 22.900 ألف حادث مرور جسماني راح ضحيتها 3164 قتيل و35952 جريح على المستوى الوطني.

وأوضح نايت الحسين، لدى استضافته في حصة "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى، أن مقارنة هذه الحصيلة بما تم تسجيله خلال نفس الفترة من السنة الماضية أسفر عن تسجيل انخفاض بنسبة 17.10 بالمائة بالنسبة لعدد الحوادث و 12 بالمائة في عدد القتلى و20 بالمائة في عدد الجرحى.

وكشف المتحدث عن تفاصيل مشروع تعديل القانون14/1/0 المتعلق بحركة المرور وسلامتها وأمنها، مؤكدا أنه سيمس عدة محاور من بينها إعادة النظر في التركيبة والتنظيم المؤسساتي للسلامة المرورية في الجزائر وهو اقتراح تقدمت به وزارة الداخلية والجماعات المحلية – يقول - في إطار عدة توصيات قدمت من طرف هيئات دولية.

وأضاف إن هذه الهيئة المديرة ستتولى تقييم آداء القطاعات الناشطة في المجال والنقائص المتسببة في تأزم الوضع، بالإضافة إلى الاهتمام بالتوعية والتّحسيس، وكذا الاتصال حيث ستمتلك كل البطاقيات الوطنية للسلامة المرورية لمتابعة المخالفين.

وأشار نايت الحسين إلى أن هناك اقتراحات من هيئات ومختصين محليين تتضمن إنشاء مجلس استشاري على مستوى الوزارة الأولى، دوره تحديد التوجهات الإستراتيجية للسياسة الوطنية في مجال السلامة المرورية، على أن يضم المجلس كل القطاعات و المؤسسات المعنية بالموضوع كما يتولى إصدار قرارات ملزمة بالنسبة للأطراف الفاعلة والناشطة في هذا الميدان.

وأفاد أنه من بين المشاريع المسطرة، إنشاء مندوبية وطنية للسلامة المرورية على مستوى وزارة الداخلية تهتم بالترجمة التقنية والعملياتية للتوجهات الإستراتيجية المعتمدة من طرف الحكومة.