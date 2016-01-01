قتل رجل أمن سعودي وأصيب آخر، الأحد، في إطلاق نار في مدينة القطيف في المنطقة الشرقية، حسب ما قالت قناة العربية التلفزيونية المملوكة لسعوديين.
وأضافت العربية، أن إطلاق النار وقع بينما كان الاثنان في دورية.
ولم تقدم معلومات عن المهاجمين، لكنها قالت إن من المتوقع أن تعلن السلطات المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.
وقتل مسلحون بالرصاص رجلي أمن الأسبوع الماضي في شارع سكني في مدينة الدمام المجاورة. وقتل اثنان آخران بالرصاص في الدمام في شهر سبتمبر.
والمنطقة الشرقية مركز إنتاج الكثير من نفط المملكة ويعيش فيها الكثير من أبناء الأقلية الشيعية في السعودية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
شارك برأيك
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
الأكثر تفاعلا
1فتح "قبر المسيح" في القدس للمرة الاولى منذ نحو قرنين
2ميليشيات الحشد الشعبي تعتزم القتال مع الأسد في سوريا
3مقتل 17 مدنياً في ضربة جوية في تعز اليمنية
4مصرع 19 شخصاً في سيول ضربت مصر
5زلزال قوي جديد يضرب وسط إيطاليا
Français English
الرأي
عمار يزلي
62 على 54
جمال لعلامي
ادهن السير يسير!
عبد الناصر
المشكلة ليست في "الناقوس"!
حبيب راشدين
المعركة التي يخسرها المسلمون في عقولهم
صالح عوض
الشمس شمسي والعراق عراقي..
جمال لعلامي
لا تلمسوا الشحيحة!
حسين لقرع
هل الجزائر مهدّدة بالإفلاس؟!
سلطان بركاني
رصيدك غير كافٍ!
سليم قلالة
ما نَقرأ وما نَشتري في معرض الكتاب
عبد الناصر
أخجلتنا "محمد عبد الله"
الفيديو
مصر.. محامو حقوق الإنسان مستمرون في عملهم رغم التضييق
لقطات مروعة لسائقة تفقد سيطرتها على حافلة من أجل حقيبتها!
خبراء الذكاء يدعون إلى استنساخ الطفل محمد فرح
الشارع الرياضي ينتقد تعاقد الفاف مع المدرب البلجيكي جورج ليكينس
الكستناء.. ثروة القل الغابية تبحث عن اهتمام المسؤولين
معسكر: ثلاثة عمال بمؤسسة جمع النفايات يضربون عن الطعام بسبب "التهميش"
تغير لون وطعم ماء الحنفيات..سيال تطمئن..والمواطن يتجنب
مقتل عشرات التلاميذ في إدلب جراء غارة جوية استهدفت مدرستهم
وزيرالصحة: تصدير 284 دواء والهدف تغطية 70 بالمائة من السوق الوطنية
المنتخب الوطني ليس بحاجة لمدرب
مقتل رجل أمن سعودي في إطلاق نار في القطيف
وكالات - الشروق أونلاين
قتل رجل أمن سعودي وأصيب آخر، الأحد، في إطلاق نار في مدينة القطيف في المنطقة الشرقية، حسب ما قالت قناة العربية التلفزيونية المملوكة لسعوديين.
تغطيات ذات صلة
كلينتون تلجأ للمشاهير في حملتها الانتخابية
هل محسن فكري "بوعزيزي" آخر في المغرب؟
إقالة عشرة آلاف موظف بعد محاولة الانقلاب في تركيا
مقتل رجل أمن سعودي في إطلاق نار في القطيف
مقتل أربعة من الجيش المصري في سيناء
وأضافت العربية، أن إطلاق النار وقع بينما كان الاثنان في دورية.
ولم تقدم معلومات عن المهاجمين، لكنها قالت إن من المتوقع أن تعلن السلطات المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.
وقتل مسلحون بالرصاص رجلي أمن الأسبوع الماضي في شارع سكني في مدينة الدمام المجاورة. وقتل اثنان آخران بالرصاص في الدمام في شهر سبتمبر.
والمنطقة الشرقية مركز إنتاج الكثير من نفط المملكة ويعيش فيها الكثير من أبناء الأقلية الشيعية في السعودية.