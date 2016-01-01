مقتل رجل أمن سعودي في إطلاق نار في القطيف

قتل رجل أمن سعودي وأصيب آخر، الأحد، في إطلاق نار في مدينة القطيف في المنطقة الشرقية، حسب ما قالت قناة العربية التلفزيونية المملوكة لسعوديين.

وأضافت العربية، أن إطلاق النار وقع بينما كان الاثنان في دورية.

ولم تقدم معلومات عن المهاجمين، لكنها قالت إن من المتوقع أن تعلن السلطات المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

وقتل مسلحون بالرصاص رجلي أمن الأسبوع الماضي في شارع سكني في مدينة الدمام المجاورة. وقتل اثنان آخران بالرصاص في الدمام في شهر سبتمبر.

والمنطقة الشرقية مركز إنتاج الكثير من نفط المملكة ويعيش فيها الكثير من أبناء الأقلية الشيعية في السعودية.