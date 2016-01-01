آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
-
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
-
أتوقع261 (%11.21)
-
لا أتوقع2068 (%88.79)
-
-
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
-
عمار سعداني392 (%9.81)
-
لويزة حنون639 (%16)
-
عبد الرزاق مقري2963 (%74.19)
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
مصر.. محامو حقوق الإنسان مستمرون في عملهم رغم التضييق
-
لقطات مروعة لسائقة تفقد سيطرتها على حافلة من أجل حقيبتها!
-
خبراء الذكاء يدعون إلى استنساخ الطفل محمد فرح
-
الشارع الرياضي ينتقد تعاقد الفاف مع المدرب البلجيكي جورج ليكينس
-
الكستناء.. ثروة القل الغابية تبحث عن اهتمام المسؤولين
-
معسكر: ثلاثة عمال بمؤسسة جمع النفايات يضربون عن الطعام بسبب "التهميش"
-
تغير لون وطعم ماء الحنفيات..سيال تطمئن..والمواطن يتجنب
-
مقتل عشرات التلاميذ في إدلب جراء غارة جوية استهدفت مدرستهم
-
وزيرالصحة: تصدير 284 دواء والهدف تغطية 70 بالمائة من السوق الوطنية
-
المنتخب الوطني ليس بحاجة لمدرب
المشروع لم تطله قرارات التقشف
بوتفليقة يتفقّد سير الأشغال بالمسجد الأعظم
يقوم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم بزيارة ميدانية يتفقد فيها أشغال ورشة المسجد الأعظم بالعاصمة، وتعد هذه الزيارة الميدانية الثانية من نوعها في أقل من أسبوعين عقب تدشينه أوبرا الجزائر بأولاد فايت.
وتشهد ورشة المسجد الأعظم نسبة متقدمة في الأشغال، حيت تسارعت وتيرة الأشغال خلال الأشهر الماضية سواء على مستوى المئذنة أو على مستوى الأشغال داخل المسجد.
ولم يتأثر المسجد الأعظم بالتقشف الذي فرضه تدني أسعار البترول في السوق الدولية على القطاعات والمؤسسات، فجل المشاريع إما توقفت أو أجلت أو ألغيت، إلا أن المسجد الأعظم يشهد يوميا أشغالًا جارية.
الشعب - بلاد الشعب2016/10/30 على 12:211
...............ان شاء الله يكمل وتصلي فيه...............