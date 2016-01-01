المشروع لم تطله قرارات التقشف بوتفليقة يتفقّد سير الأشغال بالمسجد الأعظم

يقوم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم بزيارة ميدانية يتفقد فيها أشغال ورشة المسجد الأعظم بالعاصمة، وتعد هذه الزيارة الميدانية الثانية من نوعها في أقل من أسبوعين عقب تدشينه أوبرا الجزائر بأولاد فايت.

وتشهد ورشة المسجد الأعظم نسبة متقدمة في الأشغال، حيت تسارعت وتيرة الأشغال خلال الأشهر الماضية سواء على مستوى المئذنة أو على مستوى الأشغال داخل المسجد.

ولم يتأثر المسجد الأعظم بالتقشف الذي فرضه تدني أسعار البترول في السوق الدولية على القطاعات والمؤسسات، فجل المشاريع إما توقفت أو أجلت أو ألغيت، إلا أن المسجد الأعظم يشهد يوميا أشغالًا جارية.