ديوان الحج استقبل 150 ملف الكشف عن الوكالات المؤهلة لتنظيم العمرة الأسبوع الجاري

كشف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، يوسف عزوزة، الأحد، أن الفصل في ملف وكالات السياحة والأسفار المرخص لها والتي يتجاوز عددها الـ150 وكالة سيتم قبل نهاية الأسبوع الجاري، وذلك استعدادا لتنظيم أفضل لموسم العمرة.

وأوضح يوسف عزوزة، في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه قد تم مصادقة جميع الأطراف على عقود الوكالات التي أبرمت بين الجانب السعودي ووكالات السياحة والأسفار، في انتظار انطلاق مرحلة الترخيص من قبل وزارة الحج السعودية لتنظيم موسم العمرة.

وقال إن وكالات السياحة والأسفار قد أودعت لحد الساعة أزيد من 150 ملف لدى الديوان الوطني للحج والعمرة.