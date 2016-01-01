أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، الجمعة، ببومرداس، بالناحية العسكرية الأولى، فيما كشفت مفرزة أخرى مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على 4 بنادق صيد و3 قذائف و3 قنابل تقليدية الصنع و2434 طلقة من مختلف العيارات و15 كلغ من المتفجرات ومعدات تفجير.
وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، الأحد "ضبط عناصر حرس الحدود والدرك الوطني بتلمسان وتيارت بالناحية العسكرية الثانية كميات من الكيف المعالج تُقدر بـ559,8 كلغ، فيما تم توقيف تاجري مخدرات".
وبكل من جانت بالناحية العسكرية الرابعة وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 4 مهربين وضبطت 5 أجهزة كشف عن المعادن ومولد كهربائي ومطرقة ضغط ودراجة نارية، فيما حجزت مفرزة أخرى 520 لتر من الوقود بالوادي".
من جهة أخرى "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من غليزان وتلمسان بالناحية العسكرية الثانية وإليزي وورقلة بالناحية العسكرية الرابعة وأدرار بالناحية العسكرية الثالثة، 21 مهاجرا غير شرعي، منهم 6 من جنسية مغربية و4 سوريين".
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الجيش يوقف 3 عناصر دعم للإرهاب في بومرداس
واج
أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، الجمعة، ببومرداس، بالناحية العسكرية الأولى، فيما كشفت مفرزة أخرى مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على 4 بنادق صيد و3 قذائف و3 قنابل تقليدية الصنع و2434 طلقة من مختلف العيارات و15 كلغ من المتفجرات ومعدات تفجير.
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وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، الأحد "ضبط عناصر حرس الحدود والدرك الوطني بتلمسان وتيارت بالناحية العسكرية الثانية كميات من الكيف المعالج تُقدر بـ559,8 كلغ، فيما تم توقيف تاجري مخدرات".
وبكل من جانت بالناحية العسكرية الرابعة وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 4 مهربين وضبطت 5 أجهزة كشف عن المعادن ومولد كهربائي ومطرقة ضغط ودراجة نارية، فيما حجزت مفرزة أخرى 520 لتر من الوقود بالوادي".
من جهة أخرى "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من غليزان وتلمسان بالناحية العسكرية الثانية وإليزي وورقلة بالناحية العسكرية الرابعة وأدرار بالناحية العسكرية الثالثة، 21 مهاجرا غير شرعي، منهم 6 من جنسية مغربية و4 سوريين".