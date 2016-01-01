بعد أن بدأ تحول جديد مفاجئ في قضية البريد الإلكتروني الخاص بهيلاري كلينتون مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية يهدد وضعها المفعم بالتفاؤل، لجأت كلينتون، السبت، إلى المشاهير على أمل أن يساعدها ذلك في الفوز في الانتخابات المقررة في الثامن من نوفمبر.
وتصدرت أخبار إحياء الممثلة والمغنية جنيفر لوبيز حفلاً مجانياً في ميامي عناوين الأخبار ضمن مساعي الاستعانة بالنجوم للتشجيع على الخروج للتصويت وتحفيز المتطوعين.
وأمام معجبيها الذين تعالت صيحاتهم وهم يرقصون تحت الأمطار مع تساقط قصاصات الورق الملون بالأحمر والأبيض والأزرق قالت لوبيز: "نحن في مفترق طرق وعلينا أن نأخذ الطريق السليم صوب المستقبل".
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) قال، يوم الجمعة، إنه يحقق في مزيد من رسائل البريد الإلكتروني ضمن تحقيقات في استخدام كلينتون بريدها الإلكتروني الخاص، في تطور مفاجئ سيستمر على الأرجح في جذب تغطية إعلامية كبيرة حتى يوم الانتخابات.
وانتقدت حملة كلينتون، السبت، مدير مكتب التحقيقات جيمس كومي بسبب فتح هذه القضية من جديد.
وحفل لوبيز هو الأول من ثلاثة حفلات تُنظم في الولايات التي تريد كلينتون التغلب فيها على دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية، كما أنها تمنح وزيرة الخارجية السابقة فرصة للتواصل مع أناس كافحت أحياناً من أجل التواصل معهم.
وقالت كلينتون: "إذا خرجنا (للتصويت) سنفوز".
وستصعد كلينتون الأسبوع الجاري إلى خشبة المسرح مع مغني الراب جاي زي في كليفلاند ثم مع المغنية كاتي بيري في فيلادلفيا في الخامس من نوفمبر.
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كلينتون تلجأ للمشاهير في حملتها الانتخابية
رويترز - الشروق أونلاين
بعد أن بدأ تحول جديد مفاجئ في قضية البريد الإلكتروني الخاص بهيلاري كلينتون مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية يهدد وضعها المفعم بالتفاؤل، لجأت كلينتون، السبت، إلى المشاهير على أمل أن يساعدها ذلك في الفوز في الانتخابات المقررة في الثامن من نوفمبر.
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وتصدرت أخبار إحياء الممثلة والمغنية جنيفر لوبيز حفلاً مجانياً في ميامي عناوين الأخبار ضمن مساعي الاستعانة بالنجوم للتشجيع على الخروج للتصويت وتحفيز المتطوعين.
وأمام معجبيها الذين تعالت صيحاتهم وهم يرقصون تحت الأمطار مع تساقط قصاصات الورق الملون بالأحمر والأبيض والأزرق قالت لوبيز: "نحن في مفترق طرق وعلينا أن نأخذ الطريق السليم صوب المستقبل".
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) قال، يوم الجمعة، إنه يحقق في مزيد من رسائل البريد الإلكتروني ضمن تحقيقات في استخدام كلينتون بريدها الإلكتروني الخاص، في تطور مفاجئ سيستمر على الأرجح في جذب تغطية إعلامية كبيرة حتى يوم الانتخابات.
وانتقدت حملة كلينتون، السبت، مدير مكتب التحقيقات جيمس كومي بسبب فتح هذه القضية من جديد.
وحفل لوبيز هو الأول من ثلاثة حفلات تُنظم في الولايات التي تريد كلينتون التغلب فيها على دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية، كما أنها تمنح وزيرة الخارجية السابقة فرصة للتواصل مع أناس كافحت أحياناً من أجل التواصل معهم.
وقالت كلينتون: "إذا خرجنا (للتصويت) سنفوز".
وستصعد كلينتون الأسبوع الجاري إلى خشبة المسرح مع مغني الراب جاي زي في كليفلاند ثم مع المغنية كاتي بيري في فيلادلفيا في الخامس من نوفمبر.