أربعة قتلى و23 جريحاً في انفجار في بنغازي

أ ف ب - الشروق أونلاين

قتل أربعة أشخاص بينهم ناشط سياسي وأصيب 23 شخصاً بجروح في الهجوم الذي شهدته مدينة بنغازي، مساء السبت، بحسب حصيلة جديدة أفاد بها، الأحد، مصدر طبي في المدينة الواقعة في شرق ليبيا.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس: "قتل أربعة أشخاص وأصيب 23 شخصاً بجروح جراء الانفجار في منطقة الكيش" في وسط بنغازي (ألف كلم شرق العاصمة طرابلس)، مضيفاً أن ضحايا الهجوم مدنيون.

وتابع أن أحد القتيلين "ناشط مدني معروف جداً يترأس +المنظمة الليبية لمكافحة الفساد+ ويدعى محمد بوقعيقيص".

وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين بجروح في الهجوم.

وأوضح من جهته محمد العزومي المتحدث باسم إحدى الكتائب الموالية لقوات السلطة الموازية في ليبيا بقيادة المشير خليفة حفتر، أن الانفجار "نجم عن سقوط قذيفة هاون على منطقة الكيش".

وأشار مصدر عسكري آخر في القوات التي يقودها حفتر إلى أن القذيفة سقطت قرب مقر كتيبة عسكرية في المنطقة التي توجد فيها مجموعة من المقاهي، لافتاً إلى أن مصدر القذيفة لا يزال مجهولاً.

وأدان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر الهجوم في حسابه على موقع تويتر. وكتب في تغريدة: "أدين تفجير بنغازي"، مضيفاً "يجب تقديم الجناة للعدالة ومحاسبتهم".

وتشهد بنغازي منذ أكثر من عامين ونصف عام معارك يومية بين القوات التي يقودها حفتر وجماعات مسلحة معارضة بينها مجموعات إسلامية جهادية.

واستعادت القوات الموالية للسلطات الليبية الموازية بقيادة حفتر خلال الأشهر الماضية السيطرة على مناطق واسعة في بنغازي كانت خاضعة للجماعات المناهضة لها، إلا أنها لم تتمكن من السيطرة على كامل المدينة.

وفي ليبيا سلطتان، واحدة في طرابلس تحظى باعتراف المجتمع الدولي، وأخرى موازية في الشرق لديها برلمان منتخب وحكومة غير معترف بها.