قال وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، إن سنة 2017 ستكون سنة نهاية استيراد الجزائر لمادة الإسمنت.
وأكد الوزير خلال تفقده أشغال إنجاز مشروع مصنع الإسمنت ببلدية تيمقطن بدائرة أولف 260 كلم شرق أدرار، أن 2017 ستكون سنة نهاية إستيراد الجزائر لمادة الإسمنت من الخارج، بفضل عديد مصانع إنتاج الإسمنت، التي أنجزت أو الجاري إنجازها عبر عدة مناطق بالوطن، والتي ستصل طاقة الإنتاج الإجمالية بها إلى 6 ملايين طن سنويا.
وأوضح بوشوارب "مثل هذه المشاريع الصناعية الهامة ستمكن الدولة من تحقيق الإكتفاء في حاجياتها من الإسمنت بل وحتى دخول مرحلة التصدير إلى الخارج".
واستمع وزير القطاع إلى عرض مفصل حول هذا المصنع الهام الذي يتم إنجازه بشراكة جزائرية - صينية وتقارب نسبة تقدم لأشغال بورشاته 90 في المائة، حيث من المنتظر استلامه نهاية السنة الجارية.
وثمن وزير الصناعة والمناجم هذه الخطوة في مجال الإستثمار الخاص بالجنوب، مؤكدا على ضرورة التكفل ببعض الجوانب التي توفر عوامل نجاح مثل هذه الوحدات الصناعية، على غرار الإسراع في إنجاز الطريق المؤدي إلى المصنع الذي يبعد عن مقر البلدية بـ36 كلم لتسهيل مرور العربات الثقيلة.
وفيما يخص الإنشغال الذي طرحه القائمون على المشروع، والذي يتعلق بمسألة نقص بعض الإطارات والخبراء الأجانب بسبب إجراءات الحصول على التأشيرة، طمأن الوزير أن هذا الانشغال سيتم التكفل به بالتنسيق مع الجهات المعنية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
شارك برأيك
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
الأكثر تفاعلا
1"هيونداي" الجزائرية.. 8 أصناف وبسعر أقل 30 بالمئة
210 آلاف وظيفة جديدة فقط في 2017 !
3أول مصنع في افريقيا بالبليدة لإنتاج حقن الأنسولين
4شبح الإستدانة يعود.. وصندوق ضبط الإيرادات بصفر دينار مع نهاية 2017 !
5الجزائر لن تستورد الإسمنت بعد 2017
Français English
الرأي
عمار يزلي
62 على 54
جمال لعلامي
ادهن السير يسير!
عبد الناصر
المشكلة ليست في "الناقوس"!
حبيب راشدين
المعركة التي يخسرها المسلمون في عقولهم
صالح عوض
الشمس شمسي والعراق عراقي..
جمال لعلامي
لا تلمسوا الشحيحة!
حسين لقرع
هل الجزائر مهدّدة بالإفلاس؟!
سلطان بركاني
رصيدك غير كافٍ!
سليم قلالة
ما نَقرأ وما نَشتري في معرض الكتاب
عبد الناصر
أخجلتنا "محمد عبد الله"
الفيديو
مصر.. محامو حقوق الإنسان مستمرون في عملهم رغم التضييق
لقطات مروعة لسائقة تفقد سيطرتها على حافلة من أجل حقيبتها!
خبراء الذكاء يدعون إلى استنساخ الطفل محمد فرح
الشارع الرياضي ينتقد تعاقد الفاف مع المدرب البلجيكي جورج ليكينس
الكستناء.. ثروة القل الغابية تبحث عن اهتمام المسؤولين
معسكر: ثلاثة عمال بمؤسسة جمع النفايات يضربون عن الطعام بسبب "التهميش"
تغير لون وطعم ماء الحنفيات..سيال تطمئن..والمواطن يتجنب
مقتل عشرات التلاميذ في إدلب جراء غارة جوية استهدفت مدرستهم
وزيرالصحة: تصدير 284 دواء والهدف تغطية 70 بالمائة من السوق الوطنية
المنتخب الوطني ليس بحاجة لمدرب
عبد السلام بوشوارب من أدرار:
الجزائر لن تستورد الإسمنت بعد 2017
الشروق أونلاين/ واج
قال وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، إن سنة 2017 ستكون سنة نهاية استيراد الجزائر لمادة الإسمنت.
تغطيات ذات صلة
10 آلاف وظيفة جديدة فقط في 2017 !
شبح الإستدانة يعود.. وصندوق ضبط الإيرادات بصفر دينار مع نهاية 2017 !
"هيونداي" الجزائرية.. 8 أصناف وبسعر أقل 30 بالمئة
أول مصنع في افريقيا بالبليدة لإنتاج حقن الأنسولين
"دوفيز" الجزائريين سينفد خلال 30 شهرا فقط!
وأكد الوزير خلال تفقده أشغال إنجاز مشروع مصنع الإسمنت ببلدية تيمقطن بدائرة أولف 260 كلم شرق أدرار، أن 2017 ستكون سنة نهاية إستيراد الجزائر لمادة الإسمنت من الخارج، بفضل عديد مصانع إنتاج الإسمنت، التي أنجزت أو الجاري إنجازها عبر عدة مناطق بالوطن، والتي ستصل طاقة الإنتاج الإجمالية بها إلى 6 ملايين طن سنويا.
وأوضح بوشوارب "مثل هذه المشاريع الصناعية الهامة ستمكن الدولة من تحقيق الإكتفاء في حاجياتها من الإسمنت بل وحتى دخول مرحلة التصدير إلى الخارج".
واستمع وزير القطاع إلى عرض مفصل حول هذا المصنع الهام الذي يتم إنجازه بشراكة جزائرية - صينية وتقارب نسبة تقدم لأشغال بورشاته 90 في المائة، حيث من المنتظر استلامه نهاية السنة الجارية.
وثمن وزير الصناعة والمناجم هذه الخطوة في مجال الإستثمار الخاص بالجنوب، مؤكدا على ضرورة التكفل ببعض الجوانب التي توفر عوامل نجاح مثل هذه الوحدات الصناعية، على غرار الإسراع في إنجاز الطريق المؤدي إلى المصنع الذي يبعد عن مقر البلدية بـ36 كلم لتسهيل مرور العربات الثقيلة.
وفيما يخص الإنشغال الذي طرحه القائمون على المشروع، والذي يتعلق بمسألة نقص بعض الإطارات والخبراء الأجانب بسبب إجراءات الحصول على التأشيرة، طمأن الوزير أن هذا الانشغال سيتم التكفل به بالتنسيق مع الجهات المعنية.