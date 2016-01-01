من بين 3800 مؤسسة منافسة في مختلف القطاعات "أوريدو" يفتك جائزتين عن تطبيق "أزول"وصفحة الفايسبوك بإيطاليا

توّج متعامل الهاتف النقال" أوريدو" الجزائر بجائزتين في الطبعة الثالثة عشر لـ "International Business Awards" التي نظمت بإيطاليا، والتي عرفت مشاركة 3800 مؤسسة من جميع القطاعات مُمثلين عن 60 بلدا.

وإفتّك المتعامل جائزتين "Bronze Stevie Award" لصفحته في الفايسبوك حيث تعدت عتبة ثلاثة ملايين معجب في ترتيب الصفحات الأكثر إعجابا لدى المستعملين، بفضل واجهتها التفاعلية ومحتواها، بالإضافة إلى تطبيق "AZUL" المُوجه لتعلُم اللغة الأمازيغية، الذي صممه، كريم ولد الحاج مؤسس شركة "BMS Informatique" المتخصصة في الإتصال والسمعي البصري وإنجاز مواقع الأنترنت وخلق مختلف التطبيقات لتعلُم اللغة الأمازيغية، حيث فاز التطبيق سابقا في في الطبعة الثانية لمسابقة "أُبرمج"، التي أُطلقت في إطار برنامج "إ-ستارت"، الموّجه لتشجيع خلق تطبيقات وحلول نقالة إبتكارية وترقية محتوى "منتوج الجزائر" من قبل المطورين الجزائريين الشباب.

يجدر الذكر أن "أوريدو" قد توّجت في الطبعة الثانية عشر التي نظمت بتورونتو الكندية، حيث افتكّت مسابقة "نجمة الاعلام" في فئة الإتصالات والعلاقات العامة والإعلام، ولبرنامجه "أُبرمج" في فئة أحسن منتوج أوخدمة للسنة، لخدمته "الرصيد الجزافي 300" في فئة منتوج جديد وجوائز تسيير المنتوج.

للتذكير فإن مجموعة "أوريدو" قد فازت بـ 21 جائزة في الطبعة الثالثة عشر لـ "International Business Awards" التي تعد جائزتها واحدة من أهم المكافآت المُعترف بها عالميا منذ تأسيسها سنة 2002، إذ تُكافئ إنجازات المؤسسات والمساهمات الإيجابية للمهنيين عبر العالم.