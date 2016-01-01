السعودية تعلن إحباط عمليتين إرهابيتين استهدفتا جدة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، عن ضبط خليتين إرهابيتين كانتا تخططان لمهاجمة رجال أمن ومنشآت حيوية، ومنها ملعب الجوهرة في مدينة جدة غربي السعودية، وكان المخطط هو استهداف مباراة المنتخب السعودي لكرة القدم مع نظيره الإماراتي في 11 من الشهر الجاري.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، إن السلطات اعتقلت عدداً ممن يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) دبروا لقتل مسؤولين أمنيين ومدنيين وتنفيذ هجوم بسيارة ملغومة في جدة.

وأفادت قناة الجزيرة القطرية، أن الخليتين تضمان أشخاص لديهم سوابق أمنية، وبعضهم يحمل الجنسية السعودية وآخرون من الأجانب.

وقد اتخذت الخليتان من منطقة قريبة من العاصمة الرياض منطلقاً لهما، وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنها كشفت هوية المتورطين في قضايا إرهاب في القطيف والدمام شرقي البلاد، مشيرة إلى تسجيل عدد من عمليات استهداف رجال أمن في الفترة الماضية.