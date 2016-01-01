سيشاركون في نهائيات لوزان السويسرية شهر أفريل المقبل "جيزي" تكافئ المؤسسات الفائزة في مسابقة "سيد ستارز" الجزائر

توّج فريق مشروع"دليل" المشارك في مسابقة المؤسسات الناشئة "سيدستارز" التي نظمت السبت بفندق السوفيتال بالعاصمة، بالمرتبة الأولى، ليكون سفيرا للبلاد مدينة لوزان السويسرية شهر أفريل المقبل.

المشروع الفائز وطنيا هو لفريق شاب عمل على تطوير تطبيق يعمل على الهاتف النقال للمساعدة في توجيه المكفوفين وتنبيههم عند وجود مخاطر في طريقهم، حيث فاز بصك مليوني دينار جزائري منح من طرف متعامل الهاتف النقال "جيزي" المشرف على المسابقة الوطنية بمعية مجمع "ان- تويشن" الذي منح الفريق الفائز ستة أشهر من دروس اللغة الإنجليزية لجميع المشاركين في الطبعة الثانية من المسابقة.

وسيشارك فريق مشروع "دليل" في القمة الإقليمية للمسابقة المخصصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي ستجري في البحرين شهر ديسمبر المقبل والتي ستخصص لورشات التواصل والتدريب.