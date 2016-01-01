توّج فريق مشروع"دليل" المشارك في مسابقة المؤسسات الناشئة "سيدستارز" التي نظمت السبت بفندق السوفيتال بالعاصمة، بالمرتبة الأولى، ليكون سفيرا للبلاد مدينة لوزان السويسرية شهر أفريل المقبل.
المشروع الفائز وطنيا هو لفريق شاب عمل على تطوير تطبيق يعمل على الهاتف النقال للمساعدة في توجيه المكفوفين وتنبيههم عند وجود مخاطر في طريقهم، حيث فاز بصك مليوني دينار جزائري منح من طرف متعامل الهاتف النقال "جيزي" المشرف على المسابقة الوطنية بمعية مجمع "ان- تويشن" الذي منح الفريق الفائز ستة أشهر من دروس اللغة الإنجليزية لجميع المشاركين في الطبعة الثانية من المسابقة.
وسيشارك فريق مشروع "دليل" في القمة الإقليمية للمسابقة المخصصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي ستجري في البحرين شهر ديسمبر المقبل والتي ستخصص لورشات التواصل والتدريب.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
شارك برأيك
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
الأكثر تفاعلا
1"جازي".. الرقم 2 من بين 14 فرعا لمجمع فيمبلكوم الدولي
2"أوريدو" يفتك جائزتين عن تطبيق "أزول"وصفحة الفايسبوك بإيطاليا
3"فيسبوك" تطلق دليل التصويت لمساعدة الناخبين الأمريكيين
4"جيزي" تكافئ المؤسسات الفائزة في مسابقة "سيد ستارز" الجزائر
Français English
الرأي
عمار يزلي
62 على 54
جمال لعلامي
ادهن السير يسير!
عبد الناصر
المشكلة ليست في "الناقوس"!
حبيب راشدين
المعركة التي يخسرها المسلمون في عقولهم
صالح عوض
الشمس شمسي والعراق عراقي..
جمال لعلامي
لا تلمسوا الشحيحة!
حسين لقرع
هل الجزائر مهدّدة بالإفلاس؟!
سلطان بركاني
رصيدك غير كافٍ!
سليم قلالة
ما نَقرأ وما نَشتري في معرض الكتاب
عبد الناصر
أخجلتنا "محمد عبد الله"
الفيديو
مصر.. محامو حقوق الإنسان مستمرون في عملهم رغم التضييق
لقطات مروعة لسائقة تفقد سيطرتها على حافلة من أجل حقيبتها!
خبراء الذكاء يدعون إلى استنساخ الطفل محمد فرح
الشارع الرياضي ينتقد تعاقد الفاف مع المدرب البلجيكي جورج ليكينس
الكستناء.. ثروة القل الغابية تبحث عن اهتمام المسؤولين
معسكر: ثلاثة عمال بمؤسسة جمع النفايات يضربون عن الطعام بسبب "التهميش"
تغير لون وطعم ماء الحنفيات..سيال تطمئن..والمواطن يتجنب
مقتل عشرات التلاميذ في إدلب جراء غارة جوية استهدفت مدرستهم
وزيرالصحة: تصدير 284 دواء والهدف تغطية 70 بالمائة من السوق الوطنية
المنتخب الوطني ليس بحاجة لمدرب
سيشاركون في نهائيات لوزان السويسرية شهر أفريل المقبل
"جيزي" تكافئ المؤسسات الفائزة في مسابقة "سيد ستارز" الجزائر
منير ركاب
توّج فريق مشروع"دليل" المشارك في مسابقة المؤسسات الناشئة "سيدستارز" التي نظمت السبت بفندق السوفيتال بالعاصمة، بالمرتبة الأولى، ليكون سفيرا للبلاد مدينة لوزان السويسرية شهر أفريل المقبل.
تغطيات ذات صلة
"جيزي" تكافئ المؤسسات الفائزة في مسابقة "سيد ستارز" الجزائر
"أوريدو" يفتك جائزتين عن تطبيق "أزول"وصفحة الفايسبوك بإيطاليا
"فيسبوك" تطلق دليل التصويت لمساعدة الناخبين الأمريكيين
"جازي".. الرقم 2 من بين 14 فرعا لمجمع فيمبلكوم الدولي
خطر جديد يهدد ملايين حواسيب ويندوز
المشروع الفائز وطنيا هو لفريق شاب عمل على تطوير تطبيق يعمل على الهاتف النقال للمساعدة في توجيه المكفوفين وتنبيههم عند وجود مخاطر في طريقهم، حيث فاز بصك مليوني دينار جزائري منح من طرف متعامل الهاتف النقال "جيزي" المشرف على المسابقة الوطنية بمعية مجمع "ان- تويشن" الذي منح الفريق الفائز ستة أشهر من دروس اللغة الإنجليزية لجميع المشاركين في الطبعة الثانية من المسابقة.
وسيشارك فريق مشروع "دليل" في القمة الإقليمية للمسابقة المخصصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي ستجري في البحرين شهر ديسمبر المقبل والتي ستخصص لورشات التواصل والتدريب.