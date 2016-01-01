تم تعويضها بموقف خاص للحافلات "التقشف" ينسف حلم تجسيد محطة عصرية للمسافرين بالأخضرية

كشفت مصادر بمديرية النقل بالبويرة أن عديد مشاريع محطات المسافرين العصرية التي استفادت منها الولاية لم يتم تسجيلها بسبب تداعيات الأزمة المالية التي تمر بها البلاد وما انجر عنها من تجميد عديد المشاريع الكبرى، التي منها محطة المسافرين العصرية التي طالما حلم بها مسافرو وسكان بلدية الأخضرية، التي تبخر حلمها بالرغم من إجراء دراستها الشاملة.

وأضافت تلك المصادر أن محطة المسافرين العصرية بالأخضرية، التي تمت دراستها واختيار الأرضية المخصصة لها، الواقعة بمحاذاة الطريق السيارة شرق غرب بالمنطقة المسماة كابير، لم يتم تسجيلها قصد تجسيدها مثلما كان حلم سكان الأخضرية والمناطق المجاورة لها. وأرجعت مصادرنا سبب ذلك إلى الضائقة المالية التي تعاني منها البلاد وتداعياتها من تجميد أغلبية المشاريع الكبرى التي لم تنطلق بعد، ليتبخر بذلك حلم سكان ومسافري الأخضرية بالاستفادة من محطة لائقة وعصرية ومجهزة بكل الضروريات، لاسيما أن الأخضرية تتوسط ولايات الجزائر وبومرداس والبويرة، إضافة إلى مرور الطريق السيار عبرها. وفي المقابل، كشفت نفس المصادر عن تخصيص موقع بمخرج المدينة سيتم تجهيزه على شكل موقف للحافلات يتوفر على أغلبية المتطلبات الضرورية لراحة المسافرين ويكون تسييره وإنجازه على عاتق البلدية.

للتذكير، فإن دائرة الأخضرية لا تتوفر على سوى محطة واحدة لنقل المسافرين بين الولايات تنعدم بها أدنى شروط النظافة وراحة المسافرين، كما أنها تقع في مكان يعتبر غير آمن من حيث السلامة المرورية وراحة مرتاديها.. وهو ما خلف تذمرا دائما وسط المسافرين والسكان على حد سواء ودفعهم إلى المطالبة باستمرار بالاستفادة من محطة لائقة على غرار المناطق والبلديات المجاورة.