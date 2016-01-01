حنون تندد بالقواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الساحل

عبر حزب العمال عن قلقه من إقامة قاعدة عسكرية في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، واعتبرها تهديدا للمنطقة، لا سيما أن هذه القواعد تتوفر على طائرات من دون طيار، وحذرت بالمقابل من اللجوء على الاستدانة الخارجية لما لذلك من أخطار على سيادة البلاد.

وهاجم الحزب وزير العمل بسبب التصريحات الأخيرة بخصوص التقاعد المسبق، ونفت أي طابع أو أهداف سياسية للإضراب الذي دشنته بعض النقابات، ودعت الحكومة إلى فتح قنوات حوار مع المضربين من أجل الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف.

وحذر الحزب، في بيان له توجه اجتماع لمكتبه السياسي، من بعض ما تضمنه قانون المالية لسنة 2017، واعتبرت بعض بنوده تراجعا عن المكتسبات التي حققتها البلاد خلال السنوات القليلة الأخيرة.