لعمامرة وقرين ومستغانمي وحداد في عرضه بدار الاوبرا "البئر" يفتح شهية الوزراء ورجال الأعمال لجوائز الأوسكار

نجح فيلم "البئر" للطفي بوشوشي في لفت انتباه الحضور على هامش عرضه، سهرة السبت، بقاعة أوبرا بوعلام بالسايح بأولاد فايت في انتظار مبادرات ميدانية من شأنها برمجة عرضه في الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في لوس أنجلس ونيويورك.

وحضر العرض إضافة إلى وزير القطاع عز الدين ميهوبي نظيره المصري حلمي النمنم ووزير الخارجية رمطان لعمامرة ووزير الاتصال حميد قرين ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد والروائية أحلام مستغانمي وعدد من أبرز الأسماء في المشهد الثقافي والفني وحتى الرياضي.

وكشف بوشوشي على هامش العرض أنه يعول كثيرا على الدعم المادي الذي سيقدمه رجال الأعمال للفيلم قبل شهر ديسمبر أي قبل الإعلان عن القائمة الطويلة للمرشحين لجوائز الأوسكار. وأشار إلى أن الوكالة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار ستقوم بمهمة الترويج للفيلم داخل التراب الوطني بالموازاة مع عرض الفيلم في كل الولايات.

أثنى وزير الثقافة المصري على جودة الفيلم واستحقاقه تمثيل الجزائر في هذا الحدث العالمي. وأكد أن تتويج الفيلم بعدد من الجوائز في مهرجان الإسكندرية دليل على قدرته على منافسة الأفلام الأخرى المرشحة.