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في زيارة هي الأولى من نوعها منذ سنوات
لعمامرة قريبا في بغداد
أعلن سفير الجزائر ببغداد عبد القادر بن شاعة، الأحد، أن وزير الخارجية رمطان لعمامرة سيزور بغداد قريبا، لدعم التعاون بين البلدين في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول جزائري خلال السنوات الأخيرة.
ونقل بيان لوزارة الخارجية العراقية عن بن شاعة قوله خلال استقباله من قبل وزير الخارجية إبراهيم الجعفري أن وزير الخارجيَّة رمطان لعمامرة ينوي زيارة بغداد في إطار دعم التعاون المُشترَك بين البلدين .
ووفق بيان وزارة الخارجية العراقية فإن إبراهيم الجعفري أكد للسفير الجزائري خلال اللقاء "ضرورة الإسراع بعقد اجتماع اللجنة المُشترَكة العراقيَّة-الجزائريَّة، وتفعيل الاتفاقيَّات المُوقـَّعة بين البلدين خُصُوصاً في مجال التبادل الأمنيِّ والاستخباري لما له من أهمِّية كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب".
وداعا إلى "تكثيف الزيارات بين مسؤولي البلدين، وفتح مزيد من آفاق التعاون المُشترَك في مُختلِف المجالات".
وتعد زيارة لعمامرة المعلنة الأولى من نوعها لوزير جزائري إلى بغداد خلال السنوات الماضية، حيث شهدت العلاقات بين البلدين توترا منذ الغزو الأمريكي عام 2003 ثم حادثة اغتيال الدبلوماسيين الجزائريين ببغداد عام 2005.
وخفضت الجزائر خلال هذه السنوات تمثيلها دبلوماسي في بغداد، إلى غاية عام 2013 أين تم تعيين عبد القادر بن شاعة سفيرا في العراق.
ويعد ملف السجناء الجزائريين بالعراق أهم قضية مازالت عالقة بين البلدين، ففي الوقت الذي تؤكد وزارة الخارجية الجزائرية أنها تعمل على طي الملف مع المسؤولين العراقيين، تتهم عائلاتهم سلطات بغداد بتلفيق تهم الإرهاب لهم وتحذر من إعدامهم.
2016/10/30 على 21:321
و هل امريكا تحتاج الجزائر لكي تساعد العراق امنيا
2016/10/30 على 21:402
بدات تضياق على ال سلول حان الوقت لرجوع الى الخيمة
2016/10/30 على 21:493
تصوروا ماذا ستكون ردود افعالنا لو قام العراق ايام حرب التحرير باستقبال وفد من الحركي ؟
الحكومه الشيعيه في بغداد هي تماما مثل حكومه فيشي التي نصبها الالمان في فرنسا . الشيعه خانوا العراق و قبضوا ثمن خيانتهم لكن الحال لن يطول و للخائن يوم و ينتهي .
هذه الزياره تصرف غير مسؤول و تأييد لاجرام الشيعه
سيتذكر سنه العراق هذه الزياره كطعنه لهم و الايام دول فاليوم ان كانت الامور تسير مع الشيعه فسيأتي يوم و تنتهي ايامهم لذلك علينا ان نحسب من اليوم ماذا سنقول لهم و كيف سنعتذر
DZ292016/10/30 على 21:504
العراق الخامنئي بلد فاشل
باعة ارضه وعرضه للماجوس .
رحمت الله على قاهر الماجوس .
2016/10/30 على 21:585
السعوديون حاولوا ردم الخلاف مع الجزائر فبعثوا رئيس الاركان السعودي قبل اسبوع لجس النبض و اليوم جاء الرد الجزائري !!
اختارت حكومتنا الشيعه !!!!
لا ينسى لعمامره ان تصرفه هذا يعني ضرب مفاوضات الاوبك لرفع سعر برميل النفط .
من الان علينا ان لا نشتم السعوديين و الخليجيين و لنتحمل مسؤوليه افعال مسؤولينا .
هذه الزياره سيكون لها ثمن للاسف لن يدفعه لعمامره ولا من امره بالذهاب الى بغداد و انما كل الجزائريين .
ملاحظ2016/10/30 على 22:036
هذه زيارة الخيانة والعار اكثر من الذل والهون, فبعد التقارب مع الملالي المجوس واستقبال وزير السفاح بشار النعجة, والآن تزور الدولة الجزائرية أحفاد كسرى والمستعمرين دولة الملالي فبأي وجهك يا سيد الوزير أن تطأ أقدامك في بلاد العبيد اليهود والمجوس وهم يذبحون اخوانك في الموصل بغطاء محاربة داعش وبأبشع طرق الوحشية والتنكيل وتعذيب ضد كل السنة العراق, كيف لك يا وزير وممثل الدولة التي دائما وقفت مع المستضعفين أن تزور الجلادة سيستاني ترسل حشد الشيعي لذبح إخواننا التي بكل خزي والعار صمتكم والصمت صحافنا العار
ملاحظ2016/10/30 على 22:147
, كيف لك يا وزير وممثل الدولة التي دائما وقفت مع المستضعفين أن تزور الجلادة سيستاني ترسل حشد الشيعي لذبح إخواننا التي بكل خزي والعار صمتكم والصمت العار للصحفنا الوطنية خواص والعمومي التي تغطي جرائمهم وكيف الجزائر تتعاون مع هؤلاء الروافض أجناس وراعية للإرهاب وعدوة السنة وكل المسلمين, أنا جزائري وزيارتكم لن تمثلني واللهم ينصر المستضعفين السنة العراق ومع السنة الموصل...
2016/10/30 على 22:56
مصلحة الجزاءر فوق مذهبك هذا ما تعرفو سنى شيعى رافضى سلفى على هذيك قعدتو فى اسفل الساقلين
انفض الغبار روح تعلم الفيزيا و الرياضيات
2016/10/30 على 22:178
إلى المغفلين من الناس: الإعلام الإيراني يعترف بخبر استهداف بوابة مكة الجوية (مطار الملك عبد العزيز)! هناك بعض المساكين ينتظرون قصف الكعبة حتى يصدقوا الخبر! يعني سبحان الله الشيء العزيز عندك إذا جاء من يعبث بأطرافه هل كنت لتقبل ذلك؟!!!!!!!!!!!
مهان مهند - قرص قبرص2016/10/30 على 22:389
انت عليأي ساس تتعامل مع هذا البلد؟؟ظاهر أن عمارة ومساهل قد شاخو وتجوز سياستهم السلبية كل تقول؟؟تلك ولاية ايرانية وستسحق بها فارس وبيد العراق الحالي كل مقومات الدول العربية-اعراب-وتتقاسم المنطقة بينها وبين الروم الغرب*لم تبقي الا تركيا:وتحاك ضدها اكبر المنكدات بالعالم اجمع؟
س=متي سيكون دور الجزائريين او لنقل اصحاب الحكم ونظامات سود الاقدام؟؟
لذالك ماهي الطرق والوسائل والر\\\اي للوقوف لجانت اتراك؟؟كحاجز اولي عن جزاء المهانات؟؟؟
مهان مهند - قرص قبرص2016/10/30 على 22:4010
عمالة ايران باعت كل مقومات الانسان؟
هل يبحث عن مساجين و جزائريين؟؟؟
كان عليه قبل أن يذهب أن يدفع مقدمًا وذهابه ؟؟ومؤخر؟؟؟