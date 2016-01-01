آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
-
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
-
أتوقع261 (%11.21)
-
لا أتوقع2068 (%88.79)
-
-
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
-
عمار سعداني392 (%9.81)
-
لويزة حنون639 (%16)
-
عبد الرزاق مقري2963 (%74.19)
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
مصر.. محامو حقوق الإنسان مستمرون في عملهم رغم التضييق
-
لقطات مروعة لسائقة تفقد سيطرتها على حافلة من أجل حقيبتها!
-
خبراء الذكاء يدعون إلى استنساخ الطفل محمد فرح
-
الشارع الرياضي ينتقد تعاقد الفاف مع المدرب البلجيكي جورج ليكينس
-
الكستناء.. ثروة القل الغابية تبحث عن اهتمام المسؤولين
-
معسكر: ثلاثة عمال بمؤسسة جمع النفايات يضربون عن الطعام بسبب "التهميش"
-
تغير لون وطعم ماء الحنفيات..سيال تطمئن..والمواطن يتجنب
-
مقتل عشرات التلاميذ في إدلب جراء غارة جوية استهدفت مدرستهم
-
وزيرالصحة: تصدير 284 دواء والهدف تغطية 70 بالمائة من السوق الوطنية
-
المنتخب الوطني ليس بحاجة لمدرب
دعا إلى الوحدة والتدرج والهدوء لحلها
بن فليس: الجزائر تواجه ثلاث أزمات كبرى
قال علي بن فليس، رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب طلائع الحريات، الأحد، أن الجزائر تواجه اليوم ثلاثة أزمات كبرى سياسية، اقتصادية واجتماعية، تستدعي معالجتها العمل المشترك بطريقة منتظمة وتدريجية وهادئة.
وأكد بن فليس في رسالة بمناسبة ذكرى ثورة نوفمبر "إن بلدنا أمام تزامن ثلاث أزمات كبرى: أزمة سياسية وأزمة اقتصادية وأزمة اجتماعية؛ و لا يمكن لهذه الأزمات أن تحضي بالتكفل الأنجع في ظل الركود والجمود اللذين غمرا البلد ولا يمكن أن تعالج وأن تَلْقَى الحل الجدير بها إلا في ظل التغيير والتجديد".
واستبعد هذا المسؤول الحزبي حل هذه الازمات في ظل النظام الحالي بالقول "في هذا السياق وبالنظر إلى حصيلة النظام السياسي القائم وبوضعه راهنا فلا يعقل أن يُنتظر منه التغيير المطلوب والتجديد المنشود".
ويقترح رئيس الحكومة الأسبق لتجاوز الوضع الراهن بأزماته "إننا اليوم بحاجة ماسة إلى هذا النوع من الوحدة لنعتنق كلنا جنبا إلى جنب قضايا الساعة بالنسبة لجزائر اليوم و هي القضايا المتمثلة في عصرنة المنظومة السياسية الوطنية و التجديد الكلي للمنظومة الاقتصادية الوطنية و في الإصلاحات الاجتماعية التي يتوجب القيام بها مواكبة للتحولات العميقة في مجتمعنا".
وأوضح "أما بالنسبة للعمل فهدفه هو الوصول إلى تحقيق هذه الغايات الوطنية الجديدة بطريقة منتظمة و تدريجية وهادئة"
وحسب بن فليس فإن الجزائر "في حاجة ماسة إلى التغيير؛ و التغيرات الأقل تكلفة و الأقل عناء و الأكثر نجاعة و نفعا هي تلك التي تتم عن طريق الحوار الهادئ و المتمدن و ليس عن طريق التصادم و التصارع؛ فهي التغيرات التي ترمي إلى تجاوز المحن و ليس إلى إضافة محن جديدة للمحن القائمة".
SoloDZ2016/10/30 على 21:381
الجزائر بمقدراتها البشرية المميزة والمادية الاستثنائية وموقعها الاستراتيجي وتاريخها العريق وشعبها المجيد لا يمكنها ان تعرف اي ازمة وإذا فعلت فستكون ازمتها ازمة رجال
هواري بومدين
DZ292016/10/30 على 21:452
الجزائر تواجه ثلاث أزمات كبرى نعم ,
لكن ازمت الفساد هيا الازمة الام , وتجنبت ذكرها !
العباسي - الجزائر ارض الله2016/10/30 على 21:493
ثلاث أزمات كبرى هو انت و جماعتك و المخرب
XXL2016/10/30 على 22:404
بن فليس يخدم لصالح النظام