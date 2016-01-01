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في عمليتين مكنتا من توقيف 6 أشخاص بينهم امرأتان
الإطاحة بعصابتين مختصتين في السطو على ممتلكات المواطنين ببلعباس
تمكنت قبل يومين، مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس، من وضع حد لنشاط عصابتين، اختصتا في السطو على ممتلكات المواطنين، في عمليتين منفصلتين مكنتا من توقيف 6 أشخاص، منهم امرأتان.
العملية الأولى، عالجتها مصالح الأمن الحضري العاشر، وأسفرت عن توقيف امرأتين في العقد الثاني من عمرهما وشريك ثالث، احترفوا السطو على ممتلكات ضحاياهم بعد ترصدهم، بقيام المتورطتين في القضية بالتحايل على الضحايا و إيهامهم بقضاء مصالحهم عن طريق الشعودة، ليسطو على مجوهراتهم وأموالهم، وتمكنوا من الإيقاع بعديد الضحايا، قبل أن يتم توقيفهم من طرف مصالح الأمن، وكشفت التحقيقات الأولية أن الشريك الثالث الذي أسندت له مهام ترصد الضحايا يعد شقيق إحدى المتورطات، وكان جميع الأطراف قد قدموا أمام نيابة محكمة سيدي بلعباس.
موازاة مع ذلك، توصلت مصالح أمن دائرة بن باديس، إلى الإيقاع بعصابة متكونة من ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 22 و30 سنة، بعد قيامهم بالسطو على مسكن مغتربة، والاستيلاء على مستلزمات منزلية وأغراض ثمينة، التي ضبطت بحوزتهم وهم بصدد بيعها، وكشف الموقوفون خلال مجريات التحقيق، أنهم كانوا على علم مسبق بأن المسكن شاغر، بحكم أن صاحبته مقيمة خارج البلاد، ليتم بعدها التخطيط لكسر الباب ليلا وسرقة جميع الأغراض، وكانت نيابة محكمة دائرة بن باديس، قد أمرت بإيداع متهمين رهن الحبس المؤقت، بعد متابعتهم بتهمة السرقة بالكسر بتوافر ظرف الليل.
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس - dz2016/10/30 على 22:171
لدي سؤال يحيرني منذ أن كنت صغيرا لماذا اللصوص وبارونات المخذرات والمجرمين الدمويين يخفون وجوههم والدركي والشرطي والجندي حماة الوطن والشعب يظهرون وجوههم ؟