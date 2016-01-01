تعرضت حافلة كانت تقل مجموعة من أنصار فريق مولودية بجاية، صباح الأحد، لحادث مرور بالطريق السيار شرق غرب على مستوى مدخل مدينة البويرة، ما تسبب في إصابة 22 راكبا بجروح متفاوتة تم التكفل بهم بمصلحة الاستعجالات بمستشفى محمد بوضياف بالبويرة.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن الأنصار الذين ينحدرون من بلدية صدوق ببجاية، وتترواح أعمارهم بين 18 و40 سنة، كانوا في طريق عودتهم من مشاهدة مقابلة فريقهم ضد الفريق النيجيري مازمبي بملعب تشاكر بالبليدة، ولدى وصولهم عند مدخل البويرة بالطريق السيار في حدود الساعة الواحدة صباحا توقفوا بحافلتهم مقابل محطة المسافرين قصد الخلود إلى النوم قبل معاودة انطلاقهم صباحا من جديد، إلا أنه وفي حدود الساعة السادسة صباحا تعرضت الحافلة وهي متوقفة جنب الطريق لاصطدام من الخلف من طرف شاحنة لنقل البضائع مرقمة بولاية سطيف، ما خلف إصابة 21 راكبا منهم بجروح متفاوتة إضافة إلى سائق الشاحنة.
وتم نقل المصابين جميعا من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى محمد بوضياف بالبويرة، أين تلقوا الإسعافات الأولية وكانوا محل زيارة الوالي، شريفي مولود، الذي قطع زيارة تفقدية كانت مبرمجة لبعض البلديات، واطمأن على حالة الأنصار وأمر في نفس الوقت بالتكفل بهم مع تخصيص حافلة لنقلهم إلى ولاية بجاية. وقد غادر أغلبية الجرحى المستشفى ما عدا 3 فقط فضل الطاقم الطبي إبقاءهم تحت المراقبة إلى غاية الاطمئنان على حالتهم. هذا فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في أسباب الحادث، التي ترجح أنها تعود إلى السرعة المفرطة.
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إصابة 22 مناصرا لمولودية بجاية في حادث مرور بالبويرة
أحسن حراش
تعرضت حافلة كانت تقل مجموعة من أنصار فريق مولودية بجاية، صباح الأحد، لحادث مرور بالطريق السيار شرق غرب على مستوى مدخل مدينة البويرة، ما تسبب في إصابة 22 راكبا بجروح متفاوتة تم التكفل بهم بمصلحة الاستعجالات بمستشفى محمد بوضياف بالبويرة.
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وبحسب مصادر متطابقة، فإن الأنصار الذين ينحدرون من بلدية صدوق ببجاية، وتترواح أعمارهم بين 18 و40 سنة، كانوا في طريق عودتهم من مشاهدة مقابلة فريقهم ضد الفريق النيجيري مازمبي بملعب تشاكر بالبليدة، ولدى وصولهم عند مدخل البويرة بالطريق السيار في حدود الساعة الواحدة صباحا توقفوا بحافلتهم مقابل محطة المسافرين قصد الخلود إلى النوم قبل معاودة انطلاقهم صباحا من جديد، إلا أنه وفي حدود الساعة السادسة صباحا تعرضت الحافلة وهي متوقفة جنب الطريق لاصطدام من الخلف من طرف شاحنة لنقل البضائع مرقمة بولاية سطيف، ما خلف إصابة 21 راكبا منهم بجروح متفاوتة إضافة إلى سائق الشاحنة.
وتم نقل المصابين جميعا من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى محمد بوضياف بالبويرة، أين تلقوا الإسعافات الأولية وكانوا محل زيارة الوالي، شريفي مولود، الذي قطع زيارة تفقدية كانت مبرمجة لبعض البلديات، واطمأن على حالة الأنصار وأمر في نفس الوقت بالتكفل بهم مع تخصيص حافلة لنقلهم إلى ولاية بجاية. وقد غادر أغلبية الجرحى المستشفى ما عدا 3 فقط فضل الطاقم الطبي إبقاءهم تحت المراقبة إلى غاية الاطمئنان على حالتهم. هذا فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في أسباب الحادث، التي ترجح أنها تعود إلى السرعة المفرطة.