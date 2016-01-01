قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في تقرير أصدرته، الاثنين، أن نحو 300 مليون طفل في العالم، أي طفل واحد من كل سبعة، يعيشون في مناطق يتخطى فيها تلوث الهواء المعايير الدولية بمعدل ست مرات في بعض الأحيان، ما يزيد إلى حد بعيد من وفيات الأطفال.
وقد نشرت اليونيسف هذه الدراسة الجديدة قبل أسبوع من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المناخي (مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين) في مراكش المغربية، بين 7 و18 نوفمبر.
وقال المدير العام للمنظمة أنطوني لايك، إن "تلوث الهواء يساهم على نطاق واسع في التسبب بوفاة نحو 600 ألف طفل دون الخامسة من العمر كل سنة ويعرض حياة ملايين الآخرين ومستقبلهم للخطر".
وأكد أن "المواد الملوثة لا تلحق أضراراً برئات الأطفال فحسب، بل في وسعها تخطي الحاجز الحامي للدماغ لتؤثر على نمو الدماغ بطريقة مستعصية على العلاج وتضع مستقبل الأولاد على المحك"، مشيراً إلى أنه "ينبغي ألا يقبل أي مجتمع بغض الطرف عن مشكلة التلوث".
وبالاستناد إلى صور التقطتها الأقمار الاصطناعية، تظهر هذه الدراسة أن نحو ملياري طفل يعيشون في بلدان تعاني من تلوث جوي ناجم عن انبعاثات السيارات والاستخدام المفرط للوقود الأحفوري والغبار وإحراق النفايات، يتخطى المعايير المقبولة لنوعية الهواء التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.
ويضم جنوب آسيا أكبر عدد من الأطفال الذين يتنشقون هواء شديد التلوث (620 مليوناً) تليها إفريقيا (520 مليوناً) ثم شرق آسيا والمحيط الهادئ (450 مليوناً)، وفق التقرير.
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300 مليون طفل في العالم يتنشقون هواء ساماً
أ ف ب - الشروق أونلاين
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في تقرير أصدرته، الاثنين، أن نحو 300 مليون طفل في العالم، أي طفل واحد من كل سبعة، يعيشون في مناطق يتخطى فيها تلوث الهواء المعايير الدولية بمعدل ست مرات في بعض الأحيان، ما يزيد إلى حد بعيد من وفيات الأطفال.
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300 مليون طفل في العالم يتنشقون هواء ساماً
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وقد نشرت اليونيسف هذه الدراسة الجديدة قبل أسبوع من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المناخي (مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين) في مراكش المغربية، بين 7 و18 نوفمبر.
وقال المدير العام للمنظمة أنطوني لايك، إن "تلوث الهواء يساهم على نطاق واسع في التسبب بوفاة نحو 600 ألف طفل دون الخامسة من العمر كل سنة ويعرض حياة ملايين الآخرين ومستقبلهم للخطر".
وأكد أن "المواد الملوثة لا تلحق أضراراً برئات الأطفال فحسب، بل في وسعها تخطي الحاجز الحامي للدماغ لتؤثر على نمو الدماغ بطريقة مستعصية على العلاج وتضع مستقبل الأولاد على المحك"، مشيراً إلى أنه "ينبغي ألا يقبل أي مجتمع بغض الطرف عن مشكلة التلوث".
وبالاستناد إلى صور التقطتها الأقمار الاصطناعية، تظهر هذه الدراسة أن نحو ملياري طفل يعيشون في بلدان تعاني من تلوث جوي ناجم عن انبعاثات السيارات والاستخدام المفرط للوقود الأحفوري والغبار وإحراق النفايات، يتخطى المعايير المقبولة لنوعية الهواء التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.
ويضم جنوب آسيا أكبر عدد من الأطفال الذين يتنشقون هواء شديد التلوث (620 مليوناً) تليها إفريقيا (520 مليوناً) ثم شرق آسيا والمحيط الهادئ (450 مليوناً)، وفق التقرير.