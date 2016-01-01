الشرطة التركية تعتقل رئيس تحرير صحيفة جمهوريت المعارضة

قالت قناة "سي إن إن تورك" ووسائل إعلام أخرى، إن الشرطة التركية اعتقلت رئيس تحرير صحيفة جمهوريت العلمانية المعارضة، الاثنين، وأضافت أنه يجري تفتيش منازل مديري وكتاب الصحيفة.

وأضافت "سي إن إن تورك"، أن الإدعاء أصدر أوامر اعتقال لإجمالي 13 شخصاً بين مديرين وكتاب في الصحيفة بينهم مراد سابونجو رئيس تحرير الصحيفة ورئيس مجلس إدارتها.

وقالت صحيفة "يني شفق" الناطقة باسم الحكومة على موقعها على الإنترنت، إنه سيجري التحقيق معهم بسبب صلات مزعومة برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب في جويلية ولوجود صلات لهم أيضاً بمسلحين أكراد.

وكان قد صدر حكم بالسجن ستة أعوام على رئيس تحرير صحيفة جمهوريت السابق جان دوندار لنشره أسراراً للدولة تتعلق بعمليات أنقرة في سوريا. وأثارت إدانته انتقادات من جماعات لحقوق الإنسان وحكومات غربية تشعر بالقلق إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في تركيا تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتأتي عملية الشرطة بعد أن أقالت تركيا في مطلع الأسبوع عشرة آلاف موظف آخرين وأغلقت 15 منفذاً إعلامياً للاشتباه في صلتهم بجماعات مسلحة وبغولن.

وأقيل بالفعل أكثر من مائة ألف شخص أو أوقفوا عن العمل وجرى اعتقال 37 ألفاً منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، في حملة لم يسبق لها مثيل يقول أردوغان إنها مهمة لاجتثاث شبكة غولن من أجهزة الدولة.