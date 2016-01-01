لم يعد من السهل على المواطن البسيط القاطن بولاية الوادي، شراء قطعة أرض بيضاء لبناء سكن، أو محل موجه لتقديم خدمة عمومية، وذلك بسبب توجيه الطلب إلى مناطق بعينها من الأراضي البيضاء، في المناطق الحضرية لبلديات الولاية الثلاثين، هذا على الرغم من انخفاضها النسبي، إلا أن أسعارها مازالت في مستويات قياسية، والتي وصلت لها أسعار العقارات البيضاء من جهة ثانية، بحيث يضطر الراغب في بناء سكن إلى شراء أرض صغيرة لا تتجاوز مساحتها 15 مترا مربعا بأكثر من مليار سنتيم بعاصمة الولاية وقرابة 200 مليون سنتيم بالقرى والبلديات الداخلية كبلدية تغزوت والبياضة مثلا.
في هذه المنطقة الصحراوية، يخال للكثير من الجزائريين، أن أثمان الأراضي فيها منخفضة، لكن الواقع عكس ذلك تماما، ويرى البعض أن إقحام المضاربة فيها قصد السيطرة على جميع المساحات البيضاء والأوعية العقارية الفارغة، ومن ثم فرض أسعار خيالية لبيعها، ولعل من المفارقات العجيبة أن بعضهم يلتجئ إلى شراء أرض بثلاثة مليارات سنتيم في الصحراء وهي لا تتجاوز في الأصل سقف 70 مليون سنتيم، وبات هذا الأمر يثير الشكوك فيه على خلفية "استثمار" رؤوس الأموال في العقار بحيث يرى بعضهم أن الأمر يتعلق بتبييض أموالهم الخاصة، للتستر على بعض الأعمال الموازية التي يقوم بها هؤلاء، خاصة المشتغلين في نشاطات قد تكون لا شرعية.
وقد أثارت هذه الظاهرة انتباه السلطات الأمنية، بحيث دفعت بها في أكثر من موضع سابق إلى مباشرة جملة من التحقيقات السرية، عبر البلديات التي مستها الظاهرة قصد الوقوف على خلفياتها وممتهنيها، لكن دون جدوى بسبب تعقد عمليات بيع الأراضي العرفية، وتستر الكثير من المشترين والبائعين على السعر الحقيقي للبيع.
وتورط موظفون سامون، في المصالح العقارية بولاية الوادي في العديد من القضايا المتصلة بالعقار، خاصة تلك التي عولجت قبل سنوات والتي تورط فيها مدير أملاك الدولة ومحافظ عقاري، وعدد من المفتشين، استفاد منها أشخاص نافذون من أراض بالدينار الرمزي. وأدانت العدالة هؤلاء في القضية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
شارك برأيك
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
الأكثر تفاعلا
1شجار بين "حراقة" ينتهي بانقلاب قاربهم وهلاك 5 منهم بوهران
2توقيف ثلاثة من أتباع الطائفة الأحمدية بعنابة
3"التقشف" ينسف حلم تجسيد محطة عصرية للمسافرين بالأخضرية
4متطوعون يعثرون على طلاسم وحروز وصور بمقبرة الخضراء بالجلفة
5أراد رشق المعتدي بالحجارة فقتل الضحية بتيارت
Français English
الرأي
محمّد الهادي الحسني
بمثلكما تعتز البلاد وتفخر
جمال لعلامي
بلا مزيتك!
رشيد ولد بوسيافة
"الدّواعش" يتحرشون بالجزائر
التهامي مجوري
مالك بن نبي في مواجهة سايكس بيكو 2 (1)
عمار يزلي
62 على 54
جمال لعلامي
ادهن السير يسير!
عبد الناصر
المشكلة ليست في "الناقوس"!
حبيب راشدين
المعركة التي يخسرها المسلمون في عقولهم
صالح عوض
الشمس شمسي والعراق عراقي..
جمال لعلامي
لا تلمسوا الشحيحة!
الفيديو
عروس ماليزية اشترطت أن تكون سورة الرحمن مهرها.. والسبب؟
طفلة سورية أقعدتها الحرب تعود من روسيا واقفة
مصر.. محامو حقوق الإنسان مستمرون في عملهم رغم التضييق
لقطات مروعة لسائقة تفقد سيطرتها على حافلة من أجل حقيبتها!
خبراء الذكاء يدعون إلى استنساخ الطفل محمد فرح
الشارع الرياضي ينتقد تعاقد الفاف مع المدرب البلجيكي جورج ليكينس
الكستناء.. ثروة القل الغابية تبحث عن اهتمام المسؤولين
معسكر: ثلاثة عمال بمؤسسة جمع النفايات يضربون عن الطعام بسبب "التهميش"
تغير لون وطعم ماء الحنفيات..سيال تطمئن..والمواطن يتجنب
مقتل عشرات التلاميذ في إدلب جراء غارة جوية استهدفت مدرستهم
فيما سجل القطاع حالات فساد عديدة
السمسرة والبزنسة بالأراضي "البيضاء" تلهب أسعار العقار بالوادي
رشيد شويخ
لم يعد من السهل على المواطن البسيط القاطن بولاية الوادي، شراء قطعة أرض بيضاء لبناء سكن، أو محل موجه لتقديم خدمة عمومية، وذلك بسبب توجيه الطلب إلى مناطق بعينها من الأراضي البيضاء، في المناطق الحضرية لبلديات الولاية الثلاثين، هذا على الرغم من انخفاضها النسبي، إلا أن أسعارها مازالت في مستويات قياسية، والتي وصلت لها أسعار العقارات البيضاء من جهة ثانية، بحيث يضطر الراغب في بناء سكن إلى شراء أرض صغيرة لا تتجاوز مساحتها 15 مترا مربعا بأكثر من مليار سنتيم بعاصمة الولاية وقرابة 200 مليون سنتيم بالقرى والبلديات الداخلية كبلدية تغزوت والبياضة مثلا.
تغطيات ذات صلة
السمسرة والبزنسة بالأراضي "البيضاء" تلهب أسعار العقار بالوادي
إصابة 22 مناصرا لمولودية بجاية في حادث مرور بالبويرة
تجاوزات وسوء تسيير بمستشفى عين طاية تحرك العمال والنقابة
الإطاحة بعصابتين مختصتين في السطو على ممتلكات المواطنين ببلعباس
متعامل يرفع كيس الحليب إلى 40 دينارا!
في هذه المنطقة الصحراوية، يخال للكثير من الجزائريين، أن أثمان الأراضي فيها منخفضة، لكن الواقع عكس ذلك تماما، ويرى البعض أن إقحام المضاربة فيها قصد السيطرة على جميع المساحات البيضاء والأوعية العقارية الفارغة، ومن ثم فرض أسعار خيالية لبيعها، ولعل من المفارقات العجيبة أن بعضهم يلتجئ إلى شراء أرض بثلاثة مليارات سنتيم في الصحراء وهي لا تتجاوز في الأصل سقف 70 مليون سنتيم، وبات هذا الأمر يثير الشكوك فيه على خلفية "استثمار" رؤوس الأموال في العقار بحيث يرى بعضهم أن الأمر يتعلق بتبييض أموالهم الخاصة، للتستر على بعض الأعمال الموازية التي يقوم بها هؤلاء، خاصة المشتغلين في نشاطات قد تكون لا شرعية.
وقد أثارت هذه الظاهرة انتباه السلطات الأمنية، بحيث دفعت بها في أكثر من موضع سابق إلى مباشرة جملة من التحقيقات السرية، عبر البلديات التي مستها الظاهرة قصد الوقوف على خلفياتها وممتهنيها، لكن دون جدوى بسبب تعقد عمليات بيع الأراضي العرفية، وتستر الكثير من المشترين والبائعين على السعر الحقيقي للبيع.
وتورط موظفون سامون، في المصالح العقارية بولاية الوادي في العديد من القضايا المتصلة بالعقار، خاصة تلك التي عولجت قبل سنوات والتي تورط فيها مدير أملاك الدولة ومحافظ عقاري، وعدد من المفتشين، استفاد منها أشخاص نافذون من أراض بالدينار الرمزي. وأدانت العدالة هؤلاء في القضية.