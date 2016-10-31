هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
amine - oran2016/10/31 على 11:541
انا ااكد للمراركة ان الحقرة والضلم لم ترحل من المغرب حتى يرحل ميمي6 والمساعدين له من اليهود لان بنكيران وجماعته لا يامرون بشئ حتى يشاورون ميمي6 وميمي6 لا يامر بشئ حتى يشاور اليهودي اندري ازولاي
- العاصمة 2016/10/31 على 12:072
الله ينصر إخواننا المغاربة وميفزدوش بلدهم
فيصل يص - س412016/10/31 على 12:263
بالرغم من الخلافات السياسية بين حكام البلدين اتعاطف مع اخواني المغاربة وادعو لفقيدهم بالرحمة والمغفرة وان يرزق الله اهله الصبر والسلوان واتمنى ان يفرج الله علينا وعليهم كربتهم وان يوحد صفنا اجمعين
نحن واخوتنا المغابة لدينا نفس المشاكل