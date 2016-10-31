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icon-writer فرانس 24

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  • هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟

    • نعم

      3082 (%71.54)

    • لا

      1226 (%28.46)

  • هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟

    • أعارض

      22917 (%61.23)

    • أؤيد

      14509 (%38.77)

  • هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير

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      1401 (%13.13)

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      9270 (%86.87)

  • هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟

    • نعم

      12 (%18.75)

    • لا

      52 (%81.25)

  • هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟

    • يعود

      3514 (%65.93)

    • لا يعود

      1816 (%34.07)

  • ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟

    • حكومة توافقية

      725 (%43.81)

    • حكومة الأغلبية البرلمانية

      175 (%10.57)

    • حكومة تكنوقراطية

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  • كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟

    • خطوة نحو الدولة المدنية

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    • خطوة نحو الشفافية

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  • هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟

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      261 (%11.21)

    • لا أتوقع

      2068 (%88.79)

  • اختر الشخصية السياسية لعام 2015

    • عمار سعداني

      392 (%9.81)

    • لويزة حنون

      639 (%16)

    • عبد الرزاق مقري

      2963 (%74.19)

كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟

  • on on استقالة لأسباب صحية
  • on on إقالة بسبب تصريحاته

icon-comments التعليقات
3

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    amine - oran2016/10/31 على 11:54
    1

    انا ااكد للمراركة ان الحقرة والضلم لم ترحل من المغرب حتى يرحل ميمي6 والمساعدين له من اليهود لان بنكيران وجماعته لا يامرون بشئ حتى يشاورون ميمي6 وميمي6 لا يامر بشئ حتى يشاور اليهودي اندري ازولاي

  • author-figure
    - العاصمة 2016/10/31 على 12:07
    2

    الله ينصر إخواننا المغاربة وميفزدوش بلدهم

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    فيصل يص - س412016/10/31 على 12:26
    3

    بالرغم من الخلافات السياسية بين حكام البلدين اتعاطف مع اخواني المغاربة وادعو لفقيدهم بالرحمة والمغفرة وان يرزق الله اهله الصبر والسلوان واتمنى ان يفرج الله علينا وعليهم كربتهم وان يوحد صفنا اجمعين
    نحن واخوتنا المغابة لدينا نفس المشاكل

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