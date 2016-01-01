الداخلية أكدت أنه عمل فردي صبياني وغير مسؤول الشرطة الفلسطينية بغزة توقف شابا حرق علم الجزائر

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، الإثنين، عن توقيف شاب نشر مقطع فيديو وهو يحرق علم الجزائر.

وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم، في تصريح نقلته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، إنه "منذ اللحظة الأولى لبدء تداول الفيديو، وفي إطار إجراءاتنا قامت الشرطة الفلسطينية في غزة، مساء الأحد بتوقيف الشاب المذكور، ويجري حالياً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه".

ووصف البزم الحادثة بأنها "مشهد معيب، لا يعبر عن عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني والجزائري، إنما عمل فردي صبياني وغير مسؤول، لا يمكن له أن يؤثر في العلاقة الإستراتيجية بين الشعبين".

وأكد أن وزارة الداخلية "لن تسمح لأحد بالمساس بالرموز السيادية لأي دولة وخاصة الجمهورية الجزائرية العربية الشقيقة التي تعمّد علمها بدماء الشهداء كما العلم الفلسطيني، والتي يكن لها شعبنا كل الاحترام والتقدير لمواقفها الداعمة لقضيتنا الفلسطينية على الدوام".

وكان شاب فلسطيني نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يحرق علم الجزائر، ولاقى ردودًا غاضبة من رواد المواقع الاجتماعية.

وأثارت الحادثة استهجان الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب بعضهم حكومة حماس بغزة بالتدخل الفوري لمعاقبة هذا الشخص الذي قام بهذا الفعل المعزول.