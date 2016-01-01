انتخب البرلمان اللبناني، الاثنين، الزعيم المسيحي ميشال عون رئيساً للجمهورية، بعد عامين ونصف عام من شغور المنصب جراء انقسامات سياسية حادة، وبعد تسوية سياسية وافق عليها معظم الأطراف السياسيين في البلاد.
وأعلن نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، ميشال عون رئيساً للجمهورية خلال جلسة الانتخاب الـ46 بعد فراغ المنصب لعامين ونصف.
وحصل عون على أكثر من 83 صوتاً متجاوزاً العدد المطلوب وهو 65 صوتاً لفوزه بالرئاسة بعد جولتي تصويت في مجلس النواب.
وجاء ترشيح عون بعد توافق بين القوى السياسية اللبنانية.
وظل منصب الرئيس في لبنان شاغراً منذ ماي عام 2014 بعد فشل الكتل السياسية في الاتفاق على مرشح يخلف الرئيس السابق الذي انتهت ولايته ميشال سليمان.
ويقضي الدستور اللبناني، بأن يكون رئيس الجمهورية من الطائفة المسيحية المارونية.
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بعد عامين ونصف من شغور المنصب
البرلمان اللبناني ينتخب ميشال عون رئيساً للجمهورية
الشروق أونلاين
انتخب البرلمان اللبناني، الاثنين، الزعيم المسيحي ميشال عون رئيساً للجمهورية، بعد عامين ونصف عام من شغور المنصب جراء انقسامات سياسية حادة، وبعد تسوية سياسية وافق عليها معظم الأطراف السياسيين في البلاد.
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وأعلن نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، ميشال عون رئيساً للجمهورية خلال جلسة الانتخاب الـ46 بعد فراغ المنصب لعامين ونصف.
وحصل عون على أكثر من 83 صوتاً متجاوزاً العدد المطلوب وهو 65 صوتاً لفوزه بالرئاسة بعد جولتي تصويت في مجلس النواب.
وجاء ترشيح عون بعد توافق بين القوى السياسية اللبنانية.
وظل منصب الرئيس في لبنان شاغراً منذ ماي عام 2014 بعد فشل الكتل السياسية في الاتفاق على مرشح يخلف الرئيس السابق الذي انتهت ولايته ميشال سليمان.
ويقضي الدستور اللبناني، بأن يكون رئيس الجمهورية من الطائفة المسيحية المارونية.