للمطالبة بمناصب شغل بالشركات البترولية بطالون يحتجزون شاحنات وقود في ورقلة

أقدم مجموعة من البطالين بحي الحدب التابع لبلدية الرويسات بورقلة، الأحد،على احتجاز 3 شاحنات ذات صهريج محملة بمواد طاقوية سريعة الالتهاب ملك لشركة نفطال عبر الطريق الولائي الرابط بين بلديتي الرويسات وعين البيضاء، للمطالبة بمناصب شغل بالشركات البترولية.

المحتجون رفضوا التحاور مع أي جهة لا علاقة لها ملف التشغيل وتمسكوا بحضور رئيس الوكالة الولائية للتشغيل مقابل الإفراج عن الشاحنات المحتجزة، وقال عدد من المحتجين في اتصال مع "الشروق"، إن رئيس الوكالة الولائية للتشغيل همش بطالي الحي وأخلف وعده بخصوص تخصيص مناصب عمل لأبناء الجهة المهمشة، مشيرين إلى أن هناك تلاعبا كبيرا في مناصب عمل الشركات البترولية الكبرى التي قالوا إنها يستفيد منها أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة وغير مسجلين بوكالات التشغيل المحلية. متهمين وكالة التشغيل المحلية ببلدية الرويسات بأنها لا تعتمد النزاهة والشفافية في تصريف مناصب الشغل.

وأكد نفس المتحدثين أنهم لن يطلقوا سراح الشاحنات إلا في حال تعاطي الجهات المسؤولية بإيجابية مع مطالبهم المتمثلة في استفادتهم من مناصب عمل بالمؤسسات النفطية التابعة لمجمع سوناطراك.