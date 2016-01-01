أقدم مجموعة من البطالين بحي الحدب التابع لبلدية الرويسات بورقلة، الأحد،على احتجاز 3 شاحنات ذات صهريج محملة بمواد طاقوية سريعة الالتهاب ملك لشركة نفطال عبر الطريق الولائي الرابط بين بلديتي الرويسات وعين البيضاء، للمطالبة بمناصب شغل بالشركات البترولية.
المحتجون رفضوا التحاور مع أي جهة لا علاقة لها ملف التشغيل وتمسكوا بحضور رئيس الوكالة الولائية للتشغيل مقابل الإفراج عن الشاحنات المحتجزة، وقال عدد من المحتجين في اتصال مع "الشروق"، إن رئيس الوكالة الولائية للتشغيل همش بطالي الحي وأخلف وعده بخصوص تخصيص مناصب عمل لأبناء الجهة المهمشة، مشيرين إلى أن هناك تلاعبا كبيرا في مناصب عمل الشركات البترولية الكبرى التي قالوا إنها يستفيد منها أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة وغير مسجلين بوكالات التشغيل المحلية. متهمين وكالة التشغيل المحلية ببلدية الرويسات بأنها لا تعتمد النزاهة والشفافية في تصريف مناصب الشغل.
وأكد نفس المتحدثين أنهم لن يطلقوا سراح الشاحنات إلا في حال تعاطي الجهات المسؤولية بإيجابية مع مطالبهم المتمثلة في استفادتهم من مناصب عمل بالمؤسسات النفطية التابعة لمجمع سوناطراك.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
شارك برأيك
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
الأكثر تفاعلا
1شجار بين "حراقة" ينتهي بانقلاب قاربهم وهلاك 5 منهم بوهران
2توقيف ثلاثة من أتباع الطائفة الأحمدية بعنابة
3"التقشف" ينسف حلم تجسيد محطة عصرية للمسافرين بالأخضرية
4متطوعون يعثرون على طلاسم وحروز وصور بمقبرة الخضراء بالجلفة
5أراد رشق المعتدي بالحجارة فقتل الضحية بتيارت
Français English
الرأي
محمّد الهادي الحسني
بمثلكما تعتز البلاد وتفخر
جمال لعلامي
بلا مزيتك!
رشيد ولد بوسيافة
"الدّواعش" يتحرشون بالجزائر
التهامي مجوري
مالك بن نبي في مواجهة سايكس بيكو 2 (1)
عمار يزلي
62 على 54
جمال لعلامي
ادهن السير يسير!
عبد الناصر
المشكلة ليست في "الناقوس"!
حبيب راشدين
المعركة التي يخسرها المسلمون في عقولهم
صالح عوض
الشمس شمسي والعراق عراقي..
جمال لعلامي
لا تلمسوا الشحيحة!
الفيديو
أصوات غاضبة تعلو في سماء المغرب تنديداً بجريمة قتل بائع سمك
عروس ماليزية اشترطت أن تكون سورة الرحمن مهرها.. والسبب؟
طفلة سورية أقعدتها الحرب تعود من روسيا واقفة
مصر.. محامو حقوق الإنسان مستمرون في عملهم رغم التضييق
لقطات مروعة لسائقة تفقد سيطرتها على حافلة من أجل حقيبتها!
خبراء الذكاء يدعون إلى استنساخ الطفل محمد فرح
الشارع الرياضي ينتقد تعاقد الفاف مع المدرب البلجيكي جورج ليكينس
الكستناء.. ثروة القل الغابية تبحث عن اهتمام المسؤولين
معسكر: ثلاثة عمال بمؤسسة جمع النفايات يضربون عن الطعام بسبب "التهميش"
تغير لون وطعم ماء الحنفيات..سيال تطمئن..والمواطن يتجنب
للمطالبة بمناصب شغل بالشركات البترولية
بطالون يحتجزون شاحنات وقود في ورقلة
نسيم . ش
أقدم مجموعة من البطالين بحي الحدب التابع لبلدية الرويسات بورقلة، الأحد،على احتجاز 3 شاحنات ذات صهريج محملة بمواد طاقوية سريعة الالتهاب ملك لشركة نفطال عبر الطريق الولائي الرابط بين بلديتي الرويسات وعين البيضاء، للمطالبة بمناصب شغل بالشركات البترولية.
تغطيات ذات صلة
السمسرة والبزنسة بالأراضي "البيضاء" تلهب أسعار العقار بالوادي
إصابة 22 مناصرا لمولودية بجاية في حادث مرور بالبويرة
تجاوزات وسوء تسيير بمستشفى عين طاية تحرك العمال والنقابة
الإطاحة بعصابتين مختصتين في السطو على ممتلكات المواطنين ببلعباس
متعامل يرفع كيس الحليب إلى 40 دينارا!
المحتجون رفضوا التحاور مع أي جهة لا علاقة لها ملف التشغيل وتمسكوا بحضور رئيس الوكالة الولائية للتشغيل مقابل الإفراج عن الشاحنات المحتجزة، وقال عدد من المحتجين في اتصال مع "الشروق"، إن رئيس الوكالة الولائية للتشغيل همش بطالي الحي وأخلف وعده بخصوص تخصيص مناصب عمل لأبناء الجهة المهمشة، مشيرين إلى أن هناك تلاعبا كبيرا في مناصب عمل الشركات البترولية الكبرى التي قالوا إنها يستفيد منها أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة وغير مسجلين بوكالات التشغيل المحلية. متهمين وكالة التشغيل المحلية ببلدية الرويسات بأنها لا تعتمد النزاهة والشفافية في تصريف مناصب الشغل.
وأكد نفس المتحدثين أنهم لن يطلقوا سراح الشاحنات إلا في حال تعاطي الجهات المسؤولية بإيجابية مع مطالبهم المتمثلة في استفادتهم من مناصب عمل بالمؤسسات النفطية التابعة لمجمع سوناطراك.