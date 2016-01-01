حققت مجموعة سوناطراك 28 اكتشافا للمحروقات في الفترة بين 1 جانفي و30 سبتمبر 2016، تتركز أساسا في حاسي مسعود وحوض بركين.
وأوضح بيان للمجمع، الإثنين، أنه و"في إطار نشاطاتها المتعلقة بالاستكشاف، تعلن سوناطراك عن تسجيل 28 اكتشافا للمحروقات إلى غاية 30 سبتمبر". وتم تحقيق هذه الاكتشافات، التي لا يزال ثلاث منها خاضع للتقييم حاليا، بفضل "القدرات الذاتية" للمجمع، حسب نفس المصدر.
وبلغ الحجم الإجمالي للمحروقات في الحقول ال25 التي تم تقييمها إلى غاية الآن حوالي 177.47 مليون طن نفط مكافئ مؤكد ومحتمل (2م) و 401.37 مليون طن نفط مكافئ مؤكد ومحتمل وممكن (3م). وتتوزع هذه الأحجام على 97.91 مليون طن نفط مكافئ من الزيوت و66.7 مليون طن نفط مكافئ من الغاز و 12.86 مليون طن نفط مكافئ من المكثفات، يضيف نفس المصدر.
وتتواجد الحقول المكتشفة في كل من حوض بركين بولاية ورقلة (16 اكتشاف)، منطقة واد مية بورقلة (5 اكتشافات) منظقة أمقيد مسعود بورقلة (4 اكتشافات) حوض إليزي (اكتشاف واحد) حوض بشار (اكتشاف واحد) وحوض رقان بولاية أدرار (اكتشاف واحد).
و"تتركز الحصة الأكبر من الأحجام المكتشفة في مناطق حاسي مسعود وواد مية وبركين بفضل تكثيف جهود البحث والاستكشاف التي تبذلها سوناطراك"، حسب البيان.
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ثلاثة منها لا تزال خاضعة للتقييم
سوناطراك تحقق 28 اكتشافا خلال تسعة أشهر
الشروق أون لاين/واج
حققت مجموعة سوناطراك 28 اكتشافا للمحروقات في الفترة بين 1 جانفي و30 سبتمبر 2016، تتركز أساسا في حاسي مسعود وحوض بركين.
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سوناطراك تحقق 28 اكتشافا خلال تسعة أشهر
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وأوضح بيان للمجمع، الإثنين، أنه و"في إطار نشاطاتها المتعلقة بالاستكشاف، تعلن سوناطراك عن تسجيل 28 اكتشافا للمحروقات إلى غاية 30 سبتمبر". وتم تحقيق هذه الاكتشافات، التي لا يزال ثلاث منها خاضع للتقييم حاليا، بفضل "القدرات الذاتية" للمجمع، حسب نفس المصدر.
وبلغ الحجم الإجمالي للمحروقات في الحقول ال25 التي تم تقييمها إلى غاية الآن حوالي 177.47 مليون طن نفط مكافئ مؤكد ومحتمل (2م) و 401.37 مليون طن نفط مكافئ مؤكد ومحتمل وممكن (3م). وتتوزع هذه الأحجام على 97.91 مليون طن نفط مكافئ من الزيوت و66.7 مليون طن نفط مكافئ من الغاز و 12.86 مليون طن نفط مكافئ من المكثفات، يضيف نفس المصدر.
وتتواجد الحقول المكتشفة في كل من حوض بركين بولاية ورقلة (16 اكتشاف)، منطقة واد مية بورقلة (5 اكتشافات) منظقة أمقيد مسعود بورقلة (4 اكتشافات) حوض إليزي (اكتشاف واحد) حوض بشار (اكتشاف واحد) وحوض رقان بولاية أدرار (اكتشاف واحد).
و"تتركز الحصة الأكبر من الأحجام المكتشفة في مناطق حاسي مسعود وواد مية وبركين بفضل تكثيف جهود البحث والاستكشاف التي تبذلها سوناطراك"، حسب البيان.