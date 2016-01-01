أعلن متعامل الهاتف النقال "أوريدو" الإثنين عن نتائجه المالية إلى غاية 30 سبتمبر 2016، حيث بلغت إيراداته في الثلاثي الثالث للعام الجاري بـ84.7 مليار دج بعدد زبائن وصل إلى 13.6 مليون وأرباح وصلت 7.9 مليار دج.
وبلغت إستثمارات المتعامل حسب بيان تحصل موقع "الشروق أونلاين" على نسخة منه، خلال تسعة أشهر الأولى بـ 15.4 مليار دج، كما ارتفعت الإيرادات المحققة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإستهلاك والإطفاء (EBITDA) إلى 1، 31 مليار دج.
ويمثل الفرع الجزائري للمجموعة القطرية 2.10 بالمائة من مجمل زبائن المجموعة، و 11.4% من الإستثمارات الإجمالية للمجموعة.
وبالمناسبة قال هندريك كاستيل مدير عام "أوريدو" الجزائر" بفضل استراتيجيتنا التي تضع زبائننا في قلب كل نشاطاتنا، حافظنا على نمونا في الثلاثي الثالث لسنة 2016 بتسجيل نتائج في ارتفاع لأهم المؤشرات المالية. أوريدو مُصرّ على الحفاظ على نموه في السوق الجزائرية للاتصالات وفي تعزيز مكانته المدعمة بريادته في الجيل الثالث وبخدماته للهاتف النقال للجيل الرابع من أجل المواصلة في المساهمة في تنمية القطاع الوطني للهاتف النقال."
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كشف عن حصيلته المالية إلى غاية نهاية سبتمبر 2016
"أوريدو" يحافظ على نموه بإيرادات بلغت 84 مليار دج
منير ركاب
أعلن متعامل الهاتف النقال "أوريدو" الإثنين عن نتائجه المالية إلى غاية 30 سبتمبر 2016، حيث بلغت إيراداته في الثلاثي الثالث للعام الجاري بـ84.7 مليار دج بعدد زبائن وصل إلى 13.6 مليون وأرباح وصلت 7.9 مليار دج.
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وبلغت إستثمارات المتعامل حسب بيان تحصل موقع "الشروق أونلاين" على نسخة منه، خلال تسعة أشهر الأولى بـ 15.4 مليار دج، كما ارتفعت الإيرادات المحققة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإستهلاك والإطفاء (EBITDA) إلى 1، 31 مليار دج.
ويمثل الفرع الجزائري للمجموعة القطرية 2.10 بالمائة من مجمل زبائن المجموعة، و 11.4% من الإستثمارات الإجمالية للمجموعة.
وبالمناسبة قال هندريك كاستيل مدير عام "أوريدو" الجزائر" بفضل استراتيجيتنا التي تضع زبائننا في قلب كل نشاطاتنا، حافظنا على نمونا في الثلاثي الثالث لسنة 2016 بتسجيل نتائج في ارتفاع لأهم المؤشرات المالية. أوريدو مُصرّ على الحفاظ على نموه في السوق الجزائرية للاتصالات وفي تعزيز مكانته المدعمة بريادته في الجيل الثالث وبخدماته للهاتف النقال للجيل الرابع من أجل المواصلة في المساهمة في تنمية القطاع الوطني للهاتف النقال."