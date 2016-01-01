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توقيف 34 شخصا استغلوا الحظائر بالعاصمة خارج القانون
أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر 34 شخصا تورطوا في استغلال 31 حظيرة سيارات بطريقة غير شرعية، فيما عالجت المصالح ذاتها 85 قضية حمل سلاح محظور أسفر عن توقيف 98 شخصا.
وجاء في بيان أمن ولاية الجزائر، الذي تسلمت "الشروق" نسخة منه، أنه في إطار مكافحة ظاهرة الحظائر العشوائية، التي سخرت لها كافة الموارد البشرية والوسائل التقنية للتصدي لها ومحاربتها بشكل مستمر ودؤوب، قامت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، بإحصاء مجموع 31 حظيرة غير شرعية مستغلة بطريقة غير قانونية، أوقف على إثرها 34 مخالفا، تم سماعهم على محاضر رسمية.
وعالجت مصالح الشرطة القضائية لأمن الجزائر بنفس المدة، 85 قضية حمل سلاح محظور، تم على إثرها توقيف 98 متورطا، بالإضافة إلى معالجة 282 قضية حيازة مخدرات ومؤثرات عقلية، أوقف على إثرها 302 متورط.
يا جزاير - راه طاب القلب2016/10/31 على 17:461
الاعداااااااااااااااااااام هو الحل