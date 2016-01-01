دعا وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف المخابر المتخصصة في صناعة تجهيزات العلاج بالأشعة إلى الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بضمان التكوين وقطع الغيار والصيانة بالجزائر.
وأكد الوزير خلال إشرافه على تخرج أول دفعة لإطارات الحماية من الأشعة النووية بمراكز مكافحة السرطان والمؤسسات الاستشفائية على ضرورة وفاء مخابر صناعة المسرعات بالتزاماتها وفتح مركزها بالجزائر في أقرب وقت ممكن. فيما أمهل مخابر "إلكتا" التي وقعت على اتفاقية مع الجزائر لتجهيز مراكز مكافحة السرطان بعتاد العلاج بالأشعة شهرا واحدا لفتح مركزها داخل الوطن وفي حالة عدم التزامها بذلك فإن الجزائر -كما أضاف- "ستتراجع عن هذه الاتفاقية".
وبعد أن طالب الوزير من محافظة الطاقة النووية مساعدة الوزارة في هذا المجال، حذر المسيرين من التماطل في القيام بواجباتهم، مشيرا إلى مشروع قانون الصحة الجديد الذي يشدد على عصرنة التسيير وملاءمته مع التحولات التي يمر بها المجتمع. ودعا هؤلاء إلى تغيير الذهنيات السائدة في مجال التسيير الحالي دون المساس بالمكاسب ومجانية العلاج والطابع الاجتماعي، مشيرا إلى تنظيم لقاء في 10 نوفمبر القادم، يجمع الوزارة بمسيري ولايات الوسط حول "تحسين نوعية الاستقبال" يكون متبوعا بلقاءين آخرين بشرق وغرب الوطن، ودعا المشرفين على المدرسة الوطنية للتسيير والمناجمنت ببرج البحري بالعاصمة إلى تنويع التكوين وتحسينه مستقبلا.
ومعلوم أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قد وقعت على اتفاقيتين مع مخابر "فاريان" الأمريكية و"إلكتا" السويدية لتزويد مراكز مكافحة السرطان بالمسرعات وتتضمن الاتفاقيتان فتح مراكز للتكوين وضمان الصيانة وقطاع الغيار بالجزائر.
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أمهله شهرا لتجهيز مراكز مكافحة السرطان
بوضياف يهدد مخبر "إلكتا" السويدي بفسخ عقده بالجزائر
سفيان.ع
دعا وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف المخابر المتخصصة في صناعة تجهيزات العلاج بالأشعة إلى الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بضمان التكوين وقطع الغيار والصيانة بالجزائر.
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وأكد الوزير خلال إشرافه على تخرج أول دفعة لإطارات الحماية من الأشعة النووية بمراكز مكافحة السرطان والمؤسسات الاستشفائية على ضرورة وفاء مخابر صناعة المسرعات بالتزاماتها وفتح مركزها بالجزائر في أقرب وقت ممكن. فيما أمهل مخابر "إلكتا" التي وقعت على اتفاقية مع الجزائر لتجهيز مراكز مكافحة السرطان بعتاد العلاج بالأشعة شهرا واحدا لفتح مركزها داخل الوطن وفي حالة عدم التزامها بذلك فإن الجزائر -كما أضاف- "ستتراجع عن هذه الاتفاقية".
وبعد أن طالب الوزير من محافظة الطاقة النووية مساعدة الوزارة في هذا المجال، حذر المسيرين من التماطل في القيام بواجباتهم، مشيرا إلى مشروع قانون الصحة الجديد الذي يشدد على عصرنة التسيير وملاءمته مع التحولات التي يمر بها المجتمع. ودعا هؤلاء إلى تغيير الذهنيات السائدة في مجال التسيير الحالي دون المساس بالمكاسب ومجانية العلاج والطابع الاجتماعي، مشيرا إلى تنظيم لقاء في 10 نوفمبر القادم، يجمع الوزارة بمسيري ولايات الوسط حول "تحسين نوعية الاستقبال" يكون متبوعا بلقاءين آخرين بشرق وغرب الوطن، ودعا المشرفين على المدرسة الوطنية للتسيير والمناجمنت ببرج البحري بالعاصمة إلى تنويع التكوين وتحسينه مستقبلا.
ومعلوم أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قد وقعت على اتفاقيتين مع مخابر "فاريان" الأمريكية و"إلكتا" السويدية لتزويد مراكز مكافحة السرطان بالمسرعات وتتضمن الاتفاقيتان فتح مراكز للتكوين وضمان الصيانة وقطاع الغيار بالجزائر.