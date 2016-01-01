نفى عميد مسجد باريس دليل بوكر، الاثنين، تصريحات منسوبة إليه من قبل أحد مستشاري الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، يسخر فيها من العرب والمسلمين.
ونقل باتريك بويسون في كتابه "قضية الشعب"، حديثا جرى حسبه بين نيكولا ساركوزي لما كان وزيرا للداخلية (2002/2004) ودليل بوبكر، تم خلاله عرض منصب رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية على الاخير.
ووفق بويسون، فإن ساركوزي خاطب بوبكر بالقول "سأكون بحاجة إليك لتمثيل الجالية (المسلمة)، فكان رد عميد مسجد باريس: أنت تعرف أنني مريض".
وأصر الرئيس الفرنسي السابق: لابد لي من رجل أثق فيه لقيادة مجلس الديانة..لا أرى سواك لهذه المهمة فرد بوبكر بالقول: أنت تعرف أنني تعبان.
وعاود ساركوزي طرح سؤال على دليل بوبكر، وفق ما جاء في الكتاب، بكلمة: بكم؟ فرد عميد مسجد باريس: أنت تعرف أنني لم أعد احتمل هؤلاء العرب واكرههم ولا يمكنني رؤيتهم.
وكرر ساركوزي طلبه: بكم دليل (بوبكر)؟ فرد محاوره: مع المسلمين الأمر أسوء ..كل حكاياتهم سقطت من عيناي ...لمدة فاقت الستين سنة وأنا أتحملهم..لابد أن تتفهمني.
ويشار أن دليل بوبكر ترأس مجلس الديانة الفرنسية بين 2003 و2008.
ووصف بيان نشره دليل بوبكر، ما ورد في الكتاب بـ"التهم غير المؤسسة وغير المقبولة"، وانه "لم يتفاوض على المنصب مع نيكولا ساركوزي".
وأوضح أن "اختيار رئيس مجلس الديانة، كان من قبل ممثلي الفدراليات الإسلامية والمساجد في فرنسا، في اجتماع ترأسه ساركوزي بصفته وزيرا للداخلية والاديان وأعلن على الملأ اختيار رئيس المجلس بإجماع من الحاضرين".
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دليل بوبكر: أكره هؤلاء العرب والمسلمين
عبد الرزاق.ب
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
نفى عميد مسجد باريس دليل بوكر، الاثنين، تصريحات منسوبة إليه من قبل أحد مستشاري الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، يسخر فيها من العرب والمسلمين.
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ونقل باتريك بويسون في كتابه "قضية الشعب"، حديثا جرى حسبه بين نيكولا ساركوزي لما كان وزيرا للداخلية (2002/2004) ودليل بوبكر، تم خلاله عرض منصب رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية على الاخير.
ووفق بويسون، فإن ساركوزي خاطب بوبكر بالقول "سأكون بحاجة إليك لتمثيل الجالية (المسلمة)، فكان رد عميد مسجد باريس: أنت تعرف أنني مريض".
وأصر الرئيس الفرنسي السابق: لابد لي من رجل أثق فيه لقيادة مجلس الديانة..لا أرى سواك لهذه المهمة فرد بوبكر بالقول: أنت تعرف أنني تعبان.
وعاود ساركوزي طرح سؤال على دليل بوبكر، وفق ما جاء في الكتاب، بكلمة: بكم؟ فرد عميد مسجد باريس: أنت تعرف أنني لم أعد احتمل هؤلاء العرب واكرههم ولا يمكنني رؤيتهم.
وكرر ساركوزي طلبه: بكم دليل (بوبكر)؟ فرد محاوره: مع المسلمين الأمر أسوء ..كل حكاياتهم سقطت من عيناي ...لمدة فاقت الستين سنة وأنا أتحملهم..لابد أن تتفهمني.
ويشار أن دليل بوبكر ترأس مجلس الديانة الفرنسية بين 2003 و2008.
ووصف بيان نشره دليل بوبكر، ما ورد في الكتاب بـ"التهم غير المؤسسة وغير المقبولة"، وانه "لم يتفاوض على المنصب مع نيكولا ساركوزي".
وأوضح أن "اختيار رئيس مجلس الديانة، كان من قبل ممثلي الفدراليات الإسلامية والمساجد في فرنسا، في اجتماع ترأسه ساركوزي بصفته وزيرا للداخلية والاديان وأعلن على الملأ اختيار رئيس المجلس بإجماع من الحاضرين".