العثور على جثة صياد منكل بها في البويرة

أفادت مصادر متطابقة من بلدية المزدور التابعة لدائرة برج أخريص جنوب البويرة أنه تم العثور صبيحة الإثنين،على جثة صياد ينحدر من المنطقة وهي مرمية بالقرب من الطريق وعليها آثار تنكيل ومجردة من اللباس، حيث تنقلت المصالح الأمنية إلى عين المكان لمعاينتها والتحقيق في ملابسات الحادثة.

واستنادا إلى روايات متطابقة من المنطقة فإن الضحية (ب.ع) 52 سنة وهو من أفراد الدفاع الذاتي كان قد خرج زوال الأحد في رحلة صيد بقرية قشامة التابعة لبلدية المزدور، إلا انه لم يعد مساء كعادته، وهو ما أدخل القلق لدى أفراد عائلته الذين خرجوا للبحث عنه طوال تلك الليلة وإلى غاية الصبيحة، أين تم العثور على جثته بالمكان المسمى "بالقر" البعيدة عن مقر البلدية بحوالي 2 كلم، وهي مرمية على قارعة الطريق بدون لباس وعليها آثار تنكيل، كما تم سرقة سلاحه من نوع بندقية صيد وهاتفه النقال، وبعد التبليغ عن الحادثة تنقلت مصالح الشرطة العلمية مرفوقة بمصالح الدرك الوطني بالإضافة إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة سور الغزلان قصد معاينة الجثة والقيام بالإجراءات اللازمة مع فتح تحقيق في ملابسات الحادثة التي هزت سكان المنطقة ومباشرة البحث عن الفاعلين المحتملين الذين يتواجدون في حالة فرار.