مناورات بحرية روسية بين سواحل الجزائر وإيطاليا

تناقلت وسائل إعلام غربية أنباء مفادها أن مجموعة السفن الروسية المبحرة إلى سوريا ستجري مناورات في المياه الممتدة بين شرق الجزائر وسردينيا الإيطالية في الـ3 من نوفمبر .

وتشير المصادر الإعلامية الغربية نقلا عن بيانات الملاحة الدولية أن مجموعة السفن الروسية التي تتقدمها حاملة الطائرات "الأميرال كوزنيتسوف" تبحر في الوقت الراهن بمحاذاة السواحل الجزائرية قاصدة الحوض الشرقي للمتوسط.

واكدت ذات المصادر أن السفن الروسية سوف تجري مناوراتها في المياه الممتدة بين شرق الجزائر وسردينيا الإيطالية في الـ3 من الشهر اعتبارا من الساعة الـ6 صباحا وحتى الـ4 من بعد ظهر نفس اليوم بتوقيت غرينتش.

واكدت وسائل إعلام بريطانية الأحد 30 أكتوبر نقلا عن مصادر في الأسطول البريطاني، أن ثلاث غواصات ضاربة التحقت بمجموعة السفن الروسية التي عبرت المانش مؤخرا قاصدة الساحل السوري.

ونقلت عن مصادرها في الأسطول البريطاني، أن لندن سجلت الأسبوع الماضي دخول غواصتين ذريتين متعددتي الأغراض، وثالثة تعمل بالديزل، مياه الأطلسي قادمة من قاعدة أسطول الشمال في مورمانسك شمال روسيا، وأن جميع الغواصات المذكورة مزودة بصواريخ مجنحة.

وأكدت المصادر البريطانية، أن الغواصات الروسية الثلاث التقت بمجموعة السفن الروسية، وأنها تبحر في الوقت الراهن بمحاذاة سواحل شمال إفريقيا على المتوسط.

وتشير وسائل الإعلام هذه، إلى أن "مجموعة السفن الروسية سوف تستخدم الغواصات الثلاث المذكورة لضرب الأهداف في سوريا بالصواريخ المجنحة التي تحملها".

هذا، وأعلن أسطول الشمال الروسي السبت 15 أكتوبر/تشرين الأول أن "الأميرال كوزنيتسوف" انطلقت في تمام الساعة الـ3 من بعد الظهر بتوقيت موسكو من شمال شرق الأطلسي، تتقدم مجموعة سفن تضم طراد "بطرس الأكبر" الصاروخي الذري الثقيل، وسفينتي "سيفيرومورسك" و"الأميرال كولاكوف" الكبيرتين المضادتين للغواصات، إضافة إلى عدد من سفن الإمداد قاصدة الساحل السوري.

يشار إلى أن "الأميرال كوزنيتسوف" قادرة على حمل أكثر من خمسين طائرة، و1960 عسكريا ومزودة بصواريخ مجنحة مضادة للسفن من نوع "غرانيت"، وصواريخ "كلينوك" المضادة للأهداف الجوية، وأنظمة "كاشتان" الصاروخية المدفعية، إضافة إلى منظومات دفاعية متكاملة مضادة للغواصات.

وتحمل "كوزنيتسوف" إلى شرق المتوسط حسب المصادر العسكرية الروسية، مقاتلات "ميغ-29 KR"، و"ميغ 29-KUBR"، ومقاتلات "سو-33" البحرية، إضافة إلى مروحيات "KA-52" الملقبة بـ"التمساح".