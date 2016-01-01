أحدهما يدرس بجنيف السويسرية جمارك وهران تحبط عملية تهريب سيارات من طرف مغتربين

عالجت محكمة جنح وهران، الإثنين، قضية التهريب ووضع مركبة للسير بشروط غير مطابقة، معني بها مغتربين بفرنسا أحدهما يدرس بجنيف السويسرية، على خلفية حجز مركبة ذات ترقيم أجنبي بميناء وهران مزوَرة البطاقة الرمادية والرقم التسلسلي.

حسب مجريات الجلسة، فإن جمارك وهران على مستوى الميناء، أوقفت سيارة للتفتيش، كانت بصدد التوجه نحو مرسيليا الفرنسية، أين تبين أنها مقلدة البطاقة الرمادية والرقم التسلسلي، كما سبق الذكر، وتم توقيف صاحبها وهو مغترب في العقد الخامس من العمر، أسفر التحقيق معه إلى توقيف المتابع الثاني وهو مالك لمؤسسة نقل بفرنسا ويدرس بجنيف السويسرية. وعن المركبة، فقد تبين أنه تم إدخال واحدة من صنع فرنسي للوطن، وتمت محاولة إعادة سيارة قديمة.

وأمام هذه الحقائق، أنكر المتابعان ما نسب إليهما من أفعال بشدة، ليلتمس في حقهما وكيل الجمهورية عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية مفروضة السداد، في انتظار النطق بالحكم.