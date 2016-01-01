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الصين تكشف لأول مرة عن المقاتلة الشبح جيه-20
عرضت الصين لأول مرة، الثلاثاء، طائرتها الشبح المقاتلة جيه-20 مفتتحة أكبر تجمع في الصين لشركات صناعة الطائرات والمشترين في استعراض لنفوذها العسكري.
ويعطي معرض الصين الجوي في مدينة تشوهاي في إقليم غوانغدونغ جنوب البلاد بكين فرصة لإظهار طموحاتها في مجال الطيران المدني ولتأكيد طموحاتها الدفاعية.
ومن المتوقع أن تتفوق الصين على الولايات المتحدة كأكبر سوق للطيران في العالم خلال السنوات العشر المقبلة.
ويقول خبراء، إن الصين تصقل تصميماتها للطائرة جيه-20 على أمل تضييق الهوة في مجال التكنولوجيا العسكرية مع الولايات المتحدة.
ويدفع الرئيس الصيني شي جين بينغ من أجل تعزيز القوات المسلحة في الوقت الذي تتخذ فيه موقفاً أكثر حزماً ولاسيما في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي.
وقال برادلي بيريت من مجلة أفييشن ويك وهو متابع مخضرم لشؤون الصين: "إنها بشكل واضح خطوة كبيرة إلى الأمام في اتجاه القدرات القتالية الصينية".
وكانت هذه ثاني مرة على التوالي تعرض فيها الصين طائرة جديدة لا ترصدها أجهزة الرادار في معرض تشوهاي الذي ينظم كل سنتين في أعقاب عرضها لأول مرة الطائرة جيه-31.
ومن بين الأسئلة الرئيسية المطروحة هو ما إذا كانت هذه الطائرة الصينية المقاتلة الجديدة تستطيع أن تضاهي الخصائص المتعلقة بتفادي رصد أجهزة الرادار لها مثل الطائرة رابتور إف-22 لشركة لوكهيد مارتن أو أحدث طائرة مهاجمة في الترسانة الأمريكية إف-35 لشركة لوكهيد.
وتعد الطائرة رابتور إف-22 التي تم تصنيعها للقوات الجوية الأمريكية أكثر الطائرات شبها بالطائرة الصينية جيه-20.
ولكن آخرين قالوا إن مجرد عرض مثل هذه الطائرة التي تم تطويرها حديثاً إشارة كاشفة.
وقال سام روجيفين وهو كبير باحثين في معهد لوي الذي يوجد مقره في سيدني، إنه "تغيير في الأسلوب بالنسبة للصينيين أن يستعرضوا أسلحة لم تدخل الخدمة بشكل كامل بعد.. يظهر هذا قدراً كبيراً من الثقة في القدرات وقدراً كبيراً أيضاً من الفخر".
2016/11/01 على 10:511
تلقت الصين مساعده مهمه من مكاتب التصميم الروسيه للطيران - الجيل الخامس لصناعه هذه الطائره و بالرغم من ذلك فهي تعاني من مشاكل في المحرك الضعيف و الذي لا يتناسب مع الطائره لذلك اشترت الصين مؤخرا 12 طائره من روسيا نوع Sukhoi Su-35S ذات محركين بقوة دفع عاليه و التي عن طريقها ستحاول الصين تجاوز ضعف المحركات الصينيه بصناعه نسخ طبق الاصل عن المحركات الروسيه و هذا ما درجت الصين على فعله مع كل شئ لا تستطيع فعله بنفسها فتلجأ للتقليد و سرقه افكار الاخرين
Numidia - ALGERIE 2016/11/01 على 11:10
Fais comme elle si tu peux au lieu de la critiquer et dit hamdlh car elle ta construit des routes et la grande mosquée et votre opéra et vos ports et et et et et......................